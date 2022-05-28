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Общество

Инновации и уважение к традиции. В Бишкеке открылась выставка «Истоки»

В художественной галерее «Галерея М» открылась выставка «Истоки».

В экспозиции представлены более 30 живописных работ двух очень разных художников — Нарынкула Турпанова и Жылкычы Жакыпова.

«Название «Истоки» наполнено очень глубоким смыслом. Оно и определило тематику работ. Позиция участников выставки заключается не в увлечении экспериментом, а в глубоком осознании происходящего вокруг и внутри каждого из них», — отметили организаторы.

На величественные горы Нарынкула Турпанова можно смотреть вечно. А картины Жылкычы Жакыпова хотелось пощупать: такие они структурные. Некоторым посетителям даже удалось это сделать, пока автор отвернулся.

Сами художники охотно общались с гостями и готовы были рассказывать и рассказывать о своих работах. 

«Нарынкул Турпанов — заметный и последовательный представитель традиционного реалистического направления в нашем искусстве. А Жылкычы Жакыпов талантливо и смело экспериментирует в национальной вариации нового явления — постмодернизма. Объединяет их то, что в их работах отразились поиски в области станковой живописи. С одной стороны — это отстаивание накопленного опыта и уважение к традиции. С другой стороны — это открытость к инновациям, умение переплавить опыт поколений и не потерять свое лицо, двигаясь в русле современных мировых тенденций», — так сказал об авторах теоретик современного искусства, культуролог Гамал Боконбаев.

Выставка продлится до 19 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235063/
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