Наталья Джаманбаева о России, возвращении в Бишкек, ценах, яхтах и релокантах

«Я не из понаехавших — я из повозвращавшихся», — так в шутку говорит о себе россиянка Наталья Джаманбаева. И в этой шутке есть огромная доля правды. Девушка уехала из Бишкека в Санкт-Петербург в 2003 году, окончив университет. 10 марта вместе с семьей она вернулась в столицу Кыргызстана.

Фото 24.kg. Наталья Джаманбаева

— Давайте начнем с того, что в свое время заставило вас уехать из Бишкека?

— Мне было 22 года. Окончила юридический факультет Славянского университета. Работала в одной из известных консалтинговых компаний. Что подтолкнуло уехать? У меня случился курортный роман с молодым человеком — моим будущим супругом, приехавшим на отдых из Санкт-Петербурга. И я уехала с ним. Что интересно, корнями он тоже из Кыргызстана. Родился и вырос в России, но корни в Кыргызстане и здесь у него много родственников.

— Чем вы занимались после переезда в Россию?

— Все эти 20 лет занималась бизнесом. Первый год после переезда работала по найму, а после открыла свое дело. В России у нас с мужем была одна из первых консалтинговых компаний, которая предоставляла такие услуги, как «тайный покупатель» и «тайный гость». Проверяли качество сервиса ресторанов, парков, отелей. Потом я ушла в декрет. Этот бизнес закрыла. Открыла интернет-магазин с европейской органической косметикой. Занималась этим бизнесом пять лет, успешно его продала. Сейчас на жизнь зарабатываю трейдингом, торгую на Американской фондовой бирже.

— Что подтолкнуло вернуться на родину?

— Причина нашего переезда связана с событиями в Украине. Муж — коренной петербуржец. Представьте, насколько сложно ему далось это решение. Безусловно, я его поддержала. Он очень хороший психотерапевт. Основные клиенты — предприниматели, IT-специалисты. Они разлетелись по миру в первые два дня войны. Был клиент, который сидел в Харькове, в подвале под бомбежками, и мы из первых уст получали информацию о том, что происходит.

У мужа так называемая «помогающая профессия», а чтобы помогать людям, нужно самому быть спокойным, а не ждать мобилизации.

Сама я терпеливый человек, и для меня экономические сложности — не сложности, и даже в условиях санкций могут быть возможности, это не первый экономический кризис в моей жизни. Но в свете последних событий стало сложно жить морально. У меня было такое состояние — словно пропало будущее. Здесь я успокоилась, отогрелась, и будущее стало возвращаться.

— Вы изначально выбрали для переезда Бишкек или были и другие варианты?

— По правде говоря, мы изначально планировали посетить Бишкек проездом, по пути в Батуми. Хотели повидаться с родственниками перед дальнейшим переездом.

Мы всей семьей увлекаемся парусным спортом, и для нас очень важно наличие воды и парусного сообщества.

Пока летели в Кыргызстан, выяснили, что в Батуми море есть, а парусного спорта нет. А здесь есть и Иссык-Куль, и парусный спорт, и увлеченные парусом люди.

— Какими были ваши первые впечатления от города?

— Последний раз мы были в Бишкеке в 2011 году. Привозили друзей на Иссык-Куль. Местами было пугающе. Разбитые дороги, отсутствие освещения. Вечером некуда было выбраться, чтобы нормально поесть и отдохнуть.

На этот раз мы увидели современный город. Ехали из аэропорта и понимали — Грузия отменяется.

Мы часто слышим, что Кыргызстан — бедная страна. Скажу как предприниматель — деньги здесь есть и это видно.

Много хорошего жилья, классных кофеен, которые нисколько не уступают петербургским. Немало интересных мест хорошего уровня.

Бросилось в глаза то, что сместился центр города. Когда-то я жила в микрорайоне «Восток-5». Там я училась, работала. Сейчас сложилось ощущение, что центр города сдвинулся ближе к Филармонии и выше к горам. А район от ЦУМа к «Востоку-5» стал менее активным.

— Есть что-то, что здесь напоминало вам о Санкт-Петербурге?

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— Когда живешь в центре Питера, привыкаешь, что у тебя рядом кофейни, бары, школы, офисы, садики — все в шаговой доступности. Можно месяцами жить, не выходя из своего района.

Здесь мы попытались воспроизвести такой же образ жизни. Первые две недели прожили в 10-м микрорайоне. Но там такого микроклимата нет, или мы его не прочувствовали. Удалось найти схожее место, поселившись на пересечении улиц Чуйкова и Коенкозова. Три минуты, и ты в центре жизни. Рядом есть парк, ресторанчики, кафе.

— Как вам местные цены? Чувствуется разница?

— Да, здесь цены на продукты дешевле, но не на все. Я вчера возле дома купила набор зелени — шпинат, мяту и прочее. И это обошлось мне в 80 сомов, а в Петербурге заплатила бы 350 рублей. Приятно удивило количество хорошего мяса. В России с ним беда. Чтобы купить качественное мясо, нужно найти маленький фермерский магазин. Здесь оно продается везде — в крупных торговых сетях и небольших магазинах. Великолепные молочные продукты. В России я их почти не ела — были невкусные. А тут налегаем всей семьей.

— Есть мнение, что в Кыргызстане не самый лучший сервис. Согласны?

— Я, как человек, 10 лет оценивавший качество сервиса в России, скажу, что не все так плохо, а местами даже очень хорошо. Да, есть над чем работать. Особенно на Иссык-Куле. Но в целом ситуация стандартная. Пока владелец кафе сидит в зале — все работают, вышел — расслабились. Так везде, и в России тоже.

Многие релоканты жалуются на банкинг, очереди в банках и плохие мобильные приложения. Но я считаю, что дареному коню в зубы не смотрят. Скажем спасибо, что они вообще есть, и что карты в банках Кыргызстана делают за три дня.

И к слову, в Бишкеке высокий уровень преподавания английского языка. Много курсов с копеечной стоимостью. В Питере сын ходил в довольно престижную школу, но и в ней английский всегда хромал. Там в целом по городу такая картина. В Бишкеке мы нашли отличные курсы недалеко от дома, просто проходя мимо. Отдали на них ребенка и спустя 1,5 месяца он начал говорить на английском, а главное, стал с интересом заниматься!

— А есть что-то, что вы начали замечать в Бишкеке спустя время?

— Огромная пропасть между богатыми и бедными людьми. Нет среднего класса. Россияне, приезжающие с зарплатами от $2 тысяч до $4 тысяч, попадают в касту денежных. В то же время в Петербурге люди с таким заработком не считаются даже средним классом. На жизнь хватает, но без шика.

В Кыргызстане этот социальный разрыв более резкий. Огромное количество умных, интеллигентных людей, которые работают за скромные деньги.

Еще удивила мода общаться голосовыми сообщениями. В Петербурге это признак дурного тона, и, если вы что-то написали человеку, а вам скинули голосовое без спроса, можно даже не отвечать.

Ну и местный уровень вождения машин. То, что люди бравируют нарушением правил, не удивляет даже, а пугает. Редко пропускают пешеходов, а водят так, словно у них в запасе несколько жизней.

— Вы упомянули о том, что увлекаетесь парусным спортом...

— Да. В этот спорт сына привел супруг. Если говорить о Кыргызстане, то в Балыкчи есть яхт-клуб и детская спортивная школа при нем. Обучается от 8 до 10 детей — все балыкчинские. Очень хорошо гоняют. С ними занимается Виктор Александрович Брюхов — тренер Олимпийского уровня. Он подготовил немало профессионалов. Например, известного питерского тренера Илью Игнатьева.

Приятно удивила матчасть клуба. Дети занимаются на очень хорошем оборудовании. Но, интересно то, что лодок 48, а спортсменов всего десять. Обычно ситуация прямо противоположная. С жилетами и гидрокостюмами у ребят, конечно, проблема. Занимаются в чем есть. Из-за этого у них достаточно короткий сезон. При наличии теплых гидрокостюмов, могли бы заниматься практически круглый год. Но профессиональное снаряжение стоит немалых денег.

— Как ваши яхтсмены отреагировали на новую акваторию?

— Очень хорошо. Акватория действительно незнакомая. Первой задачей на ней было не перевернуться. Сыну было страшновато. Он младше всех в секции и боялся допустить оплошность на глазах у остальных.

В Балыкчи есть все, что нужно для развития парусного спорта. К примеру, в Италии есть озеро Гарда. Там гоняются спортсмены со всего мира. Тысячи участников.

Иссык-Куль мог бы стать вторым озером Гарда. Рядом есть аэропорт. Инфраструктуру можно подтянуть до нужного уровня.

К тому же яхтсмены весьма аскетичны — им не нужны суперапартаменты. Главное, лодки есть. Их даже везти сюда не надо. Спортсменам для наработки опыта важно менять акваторию. Сейчас Мальта, Монако, озеро Гарда закрыты для россиян. Это хорошая возможность для Кыргызстана заявить о себе в парусном мире.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— Я буду получать гражданство как родившаяся здесь до 1991 года. Муж тоже будет получать, но по его этнической принадлежности. Мы однозначно решили, что пока что останемся в Кыргызстане.

Планирую набраться энергии, познакомиться с местными чиновниками, понять, кто и как здесь занимается развитием парусного спорта? Что я могу сделать, чем помочь?

Если спонсоры нужны — будем искать. В России большой тренерский состав, который можно сюда пригласить, да и из дальнего зарубежья тренеры приедут, если будет что им предложить.

— А мысли вернуться в Санкт-Петербург вас не посещают?

— Кажется, это невозвратная история. Вернувшись в Петербург, не получится вернуться в ту жизнь, которая была прежде. И сама атмосфера в стране, не только в городе изменилась, 90 процентов нашего окружения уже уехали из России, остальные 10 — на чемоданах.

Больше половины семей из школы нашего сына уехали в первые две недели после 24 февраля. Временами бывает накатывает ностальгия, но мыслей о возвращении нет.