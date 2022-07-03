Иссык-Куль, каким вы его не знаете. Как разнообразить свой отпуск

Пора отпусков у кыргызстанцев ассоциируется с Иссык-Кулем. Хоть раз в году все стараются побывать на его берегах, но ограничиваются зачастую пляжным отдыхом летом и горнолыжным зимой. Между тем Иссык-Кулю есть, чем удивить даже тех, кто бывал там неоднократно.

Ущелья, водопады, озера и леса, ледники и вершины — на Иссык-Куле что-нибудь обязательно придется по душе каждому.

Редакция 24.kg спланировала для читателей маршрут вокруг озера, который позволит за одну поездку посетить и популярные места отдыха, и неизвестные массовым туристам локации.



Старт путешествия

Бывалые туристы путешествие вокруг Иссык-Куля советуют начинать с южного берега. Нетронутая природа и каменисто-песочный берег озера обеспечат атмосферу дикого отдыха. Здесь вы увидите другой Иссык-Куль — безлюдный и некоммерческий.

Озеро на озере

Десятки заброшенных пансионатов и коттеджей, которые встретятся вам по дороге, достойны фильмов про посапокалипсис, а множество каньонов навевают мысли об инопланетных пейзажах.Стряхнуть с себя меланхолию поможет купание в соленом озере Туз-Кел. Оно скрывается за холмами в стороне от дороги и пользуется популярностью среди туристов и любителей нетрадиционной медицины.

Если вам еще не удалось побывать на Мертвом море или аргентинском озере Мар-Чикита, испытать невероятные ощущения можно не выезжая из страны. Обязательно искупайтесь в озере Туз-Кел. В нем невозможно утонуть, ведь соленость воды достигает 36 процентов.

Аалам-Ордо

Слышали про «забор за миллион долларов»? Следующую точку путешествия в народе называют «Рух-Ордо 2». Вообще это место задумывалось как «Центр духовности и науки», строить его начинал Ташкул Керексизов, но, как это часто бывает, что-то пошло не так, проект заморозили. И остался здесь десяток недостроенных каменных юрт, металлический памятник Саякбаю Каралаеву, взирающего на озеро с вершины холма, и постепенно разрушающийся расписной забор.

Дорога к Тону

Держим путь в Тонский район Иссык-Кульской области, мимо заброшенного пансионата «Утес», вдоль скалистых, обрывистых берегов. Примерно за 20 километров до города Каджи-Сай пейзаж становится более разнообразным. Здесь и заброшенный завод с засыпанными торпедными шахтами, которые идут до самого озера, и старые бассейны глубиной до 15 метров. И множество юрточных лагерей. Один из них стоит выбрать для первого ночлега, потому что вода на южной стороне озера кристально чистая по утрам, а закаты захватывают дух.

Время горных прогулок

Следующий день стоит посвятить горной прогулке. И первая локация — ущелье Барскоон, где любил бывать Юрий Гагарин. Здесь много лесов, несколько живописных водопадов, а в верховьях Барскоона есть живописное плато с десятками мелких озер и необычным рельефом. К слову, именно эта дорога ведет к руднику «Кумтор».

Чтобы все посмотреть, понадобится целый день.

«Семь Быков» и «Девичьи косы»

Следующую ночевку можно запланировать в Джети-Огузе на плато Кок-Жайык. Это известное многим место с величественными глиняными горами. Они только называются «Семь красных быков», на самом деле таких скал тут с десяток, а в глубине между ними прячется живописный водопад. Его называют «Девичьи косы», потому что вода падает десятками струй, напоминая красивые длинные волосы.

160-летняя церковь и мечеть, похожая на китайский храм

Насладившись творениями природы, отправляемся на восток, в Каракол. Это четвертый по величине город Кыргызстана, и чтобы его обойти, понадобится несколько часов. В Караколе есть, на что посмотреть, и бывалые туристы об этом знают. Тут и дунганская мечеть, построенная китайским архитектором в 1910 году без единого гвоздя, похожая на китайский храм. И знаменитый Свято-Троицкий собор. Но старейшая в Кыргызстане православная церковь расположена в селе Ак-Суу (Теплоключенка) в 9 километрах западнее Каракола. В следующем году церкви святого великомученника Дмитрия Солунского исполняется 160 лет.

Завершить культурный трип можно в термальных источниках Ак-Суу в одноименном ущелье неподалеку от поселка. Здесь несколько видов бассейнов с разной температурой и выходом к реке для любителей острых ощущений.

Северный берег

Город ветров

Половина третьего дня нашего путешествия пройдет в пути по северному берегу Иссык-Куля, с великолепными видами на озеро и горы, отделяющими нас от Казахстана. Следующая остановка — Григорьевское ущелье, очень популярное у туристов. В его глубине после землетрясения образовалось горное озеро Сютту-Булак, здесь можно разбить палатку и остаться на ночлег, еловые заросли вокруг и защищенное от ветра место обеспечат спокойный отдых. В ущелье можно арендовать внедорожники или лошадей, а на выходе из него расположены юрточные городки для тех, кто предпочитает более комфортный туризм.Завершается наше путешествие в городе Балыкчи (Рыбачье). Когда-то только почтовая станция стояла на берегу залива Копмалды (в переводе с кыргызского — «много скотины». — Прим.), названном так из-за огромных пастбищ вокруг. В 1880 году Михаил Бачин открыл там артель для рыболовства и сплава дерева, впоследствии производство разрослось, вокруг появился город.В Балыкчи есть мукомольный завод «Алтын-Дан», здание которого до сих пор увенчано гербом СССР и порт с огромными кранами. Рядом парусная школа, где тренируются сотни детей и подростков. Она стоит на берегу залива, и все желающие могут пройтись под парусом.

В этом путешествии мы увидели только небольшую часть достопримечательностей Иссык-Куля. На самом деле их гораздо больше. И чтобы осмотреть их все, понадобится немало времени.