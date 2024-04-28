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Общество
Сюжет: Полезные советы

Майские каникулы. Как сходить в горы, чтобы не омрачить отдых

В майские праздники кыргызстанцы планируют поездки в горы, на природу, к различным водоемам. Спасатели предупреждают: даже на отдыхе нужно обязательно помнить о правилах безопасности. Корреспондент 24.kg выслушала советы специалистов Центра подготовки и переподготовки при МЧС.

1

Как подготовиться к поездке в горы или лес

Чтобы выходные дни запомнились ярко, нужно соблюдать все меры безопасности. Так как мы живем в Кыргызстане, то места отдыха обычно вблизи гор и лесов.

Перед поездкой надо ознакомиться по карте с рельефом местности и хорошо изучить маршрут, насколько он сложен, сможете ли дойти до нужной точки и вернуться обратно. Надо уметь правильно рассчитать свои силы.

Куда бы вы ни поехали отдыхать, сообщите родственникам или друзьям время выезда и возвращения, место назначения.

Важно узнать прогноз погоды на ближайшие два-три дня. Если погода неблагоприятная, лучше отложите поездку.

Должна быть правильная экипировка, одежда. В горах солнце поздно встает и рано садится, поэтому возьмите с собой теплые вещи, свитера, кепки.

Читайте по теме
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Помните: весной и летом активизируются клещи, от укуса которых можно заразиться энцефалитом. Поэтому детям и взрослым нужно максимально закрыть тело.

Обратите внимание на необходимый запас чистой воды и минимальное количество еды. Вода в горах обычно чистая, можно пить без кипячения, но не рекомендуется ее употреблять слишком много.

Возьмите фонарик, зарядное устройство, чтобы в любое время была возможность позвонить родным, а в случае ЧС — экстренным службам.

Возможно, в некоторых местах будут пробки, большие скопления людей и транспорта. Нужно соблюдать меры безопасности при передвижении на автомобиле, на парковке, чтобы маленькие дети всегда были на виду, не бегали по незнакомым тропинкам и неизвестной местности, не перебегали дорогу с угрозой для себя и близких.

2

Не забудьте о лекарствах

В поездку, особенно если она запланирована на несколько дней, надо захватить минимальный пакет лекарств. В первую очередь — от расстройства желудка, укусов насекомых и комаров, таблетки при наличии сердечных заболеваний. Йод, зеленка, вата, перевязочные материалы также могут пригодиться. Ведь мы никогда не знаем, когда возникнет чрезвычайная ситуация.

Кстати, ранее медики рассказали о том, что должно быть в походной аптечке.

3

Потушите костер и уберите за собой мусор

Большинство людей будут готовить еду на природе, жарить шашлыки. Если разжигать костры, обязательно их гасите. Убирайте за собой мусор.

Не забывайте, в лесу очень сложно потушить пожар, даже маленький. Поэтому будьте внимательны и осторожны. При возникновении пожара попытайтесь его потушить самостоятельно, если рядом есть водоем, огнетушитель и минимальные средства для тушения. Параллельно следует звонить в МЧС по номеру 112 и сообщить точные координаты, где вы находитесь, как доехать, какая есть угроза.

4

Детей без внимания не оставлять

Ни в коем случае детей школьного возраста нельзя отпускать одних на отдых, тем более пешком, на дальние расстояния. Детей младшего возраста опасно оставлять одних у водоемов. Они должны быть постоянно под присмотром.

Нельзя забывать и о времени отдыха. В жаркие дни с 11.00 до 16.00 — самый пик, когда надо защищаться от теплового удара. Этот промежуток времени лучше переждать в тени, можно поиграть в коллективные игры.

5

Лишний раз не рисковать

Если вам в горах предложили покататься на лошади, то делайте это на специально обученном животном, чтобы его держал хозяин. Людям, которые никогда не ездили верхом, лучше воздержаться, чтобы избежать травм.

Если на озере вы решили прокатиться на лодке или катамаране, у всех обязательно должны быть спасательные жилеты. Нельзя перегружать лодку и прыгать с нее во время катания. Соблюдайте рекомендации и все меры безопасности, чтобы не испортить отдых себе и близким.

6

Если, к несчастью, кто-то упал в реку...

Не ныряйте сами. Если вода тихая, попросите о помощи того, кто хорошо плавает. Рядом с водоемом в крупных местах отдыха обычно дежурят спасатели. Либо их можно вызвать, позвонив по номеру 112. В бурную речку прыгать никому не стоит, иначе непредвиденные обстоятельства могут привести к большим человеческим жертвам.

7

Лесных животных не трогать

Детям настоятельно не рекомендуют дотрагиваться до лесных зверьков и гнезд птиц, не забирать домой птенцов и детенышей зверей. Во-первых, они могут переносить заразные болезни, а во-вторых, человек без опыта не сумеет их выходить самостоятельно и животное погибнет.

Читайте по теме
Какие горные растения стоит обходить стороной

Более взрослые зверьки могут и атаковать, защищая детенышей.

То же касается растений. Многие люди являются знатоками лекарственных растений и съедобных грибов, но есть и те, кто может ошибиться. Поэтому нужно быть осторожными при сборе и употреблении в пищу растений и грибов.

Соблюдайте все меры предосторожности и хорошего вам отдыха!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/232216/
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