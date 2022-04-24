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Общество

Кинофестиваль «Время правды» в Кыргызстане опять отменили. Решение Минкультуры

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана запретил проведение уже ставшего скандальным кинофестиваля «Время правды». Об этом Азамат Жаманкулов сообщил на своей странице в социальных сетях.

Чиновник пояснил, что поступило обращение разрешить показ художественных фильмов «Донбасс. Окраина», «Ополченочка», «Солнцепек». Оно было рассмотрено.

«ОО «Русский культурный центр «Гармония» в Кыргызской Республике планировал проводить кинофестиваль «Время правды». Данный культурный центр 18 апреля 2022 года обратился в государственное учреждение «Кыргызтасмасы» для получения разрешения для показа на территории Кыргызской Республики. Обращение было рассмотрено на основании постановления правительства № 509 от 29 октября 1999 года «О правилах проката киновидеофильмов на территории Кыргызской Республики». В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, «Кыргызтасмасы» отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ вышеперечисленных фильмов на территории республики», — объяснил Азамат Жаманкулов решение.

21 апреля он, выступая в парламенте, заявлял, что Министерство культуры дало разрешение на проведение кинофестиваля «Время правды» в Кыргызстане.

Ранее активисты выступили против открытия кинофестиваля, а некоторые кинотеатры отказали организаторам в предоставлении кинозалов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231900/
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