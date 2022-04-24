Ситуация в Украине. Италия вводит запрет на пользование кондиционерами

Италия вводит запрет для кондиционеров ради экономии энергии. Учреждениям в Италии со следующего месяца будет запрещено устанавливать кондиционеры на температуру ниже 25 градусов, чтобы избежать энергетического кризиса, поскольку значительное охлаждение требует значительного количества энергии. Об этом сообщает The Guardian.

Отказавшись от российского газа, на который приходилось 45 процентов импорта газа, Италия подписала соглашение с Анголой об увеличении поставок газа из этой страны.

Дискуссии по поводу энергии, растраченной впустую с помощью кондиционеров, возникли после того, как премьер-министр Марио Драги использовал кондиционер в качестве примера того, чем итальянцам могут пожертвовать в обмен на отказ от газа из России.

«Хотим ли мы мира [в Украине] или хотим, чтобы были включены кондиционеры?» — заявил он.

Также новые правила требуют, чтобы температура в общественных местах зимой не превышала 19 градусов. Считается, что это позволит сильно экономить газ. Марио Драги заявил, что это делается, чтобы больше не зависеть от России.