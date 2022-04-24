19:59
USD 89.41
EUR 96.91
RUB 0.97
Общество

Ситуация в Украине. Италия вводит запрет на пользование кондиционерами

Италия вводит запрет для кондиционеров ради экономии энергии. Учреждениям в Италии со следующего месяца будет запрещено устанавливать кондиционеры на температуру ниже 25 градусов, чтобы избежать энергетического кризиса, поскольку значительное охлаждение требует значительного количества энергии. Об этом сообщает The Guardian.

Отказавшись от российского газа, на который приходилось 45 процентов импорта газа, Италия подписала соглашение с Анголой об увеличении поставок газа из этой страны.

Дискуссии по поводу энергии, растраченной впустую с помощью кондиционеров, возникли после того, как премьер-министр Марио Драги использовал кондиционер в качестве примера того, чем итальянцам могут пожертвовать в обмен на отказ от газа из России.

«Хотим ли мы мира [в Украине] или хотим, чтобы были включены кондиционеры?» — заявил он.

Также новые правила требуют, чтобы температура в общественных местах зимой не превышала 19 градусов. Считается, что это позволит сильно экономить газ. Марио Драги заявил, что это делается, чтобы больше не зависеть от России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231898/
просмотров: 66
Версия для печати
Материалы по теме
Президент России о ситуации вокруг Украины и борьбе с Западом. Главные заявления
Россия за год получила из ЕС подсанкционные технологии на 450 миллионов евро
Украина может потерять другие города вслед за Авдеевкой, считает Джо Байден
Украинские войска после тяжелых боев оставляют город Авдеевка
Reuters: Предложение Путина о прекращении огня в Украине отвергнуто США
Владимир Путин призвал США убедить Украину начать переговоры с Россией
Кыргызстанец, осужденный за участие в войне в Украине, отпущен под пробацию
Кыргызстанца осудили на пять лет за участие в боевых действиях в Украине
Релоканты, иноагенты, матчество. Что писали о Кыргызстане за рубежом в 2023 году
Уклонение от армии. В РФ на выходцев из стран Центральной Азии возбуждают дела
Популярные новости
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но&nbsp;снег еще будет Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но снег еще будет
Какая погода нас ждет в&nbsp;марте и&nbsp;чего ждать кыргызстанцам от&nbsp;весны Какая погода нас ждет в марте и чего ждать кыргызстанцам от весны
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
3 марта, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: праздничные концерты, премьера спектакля и выставки Афиша Бишкека на неделю: праздничные концерты, премьера...
16:16
Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
16:00
Чудаки парковки. Тротуары в Бишкеке превращают в стоянки
15:26
Телефонные мошенники. Задержаны пять курьеров за соучастие в преступлении
15:00
Февральский смог и расщелина Донуз. Фото читателей 24.kg