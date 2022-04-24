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Общество

Христос воскресе! Православные Кыргызстана празднуют Пасху

Фото 24.kg. Празднование Пасхи в храме села Сосновка

Великий пост у верующих окончен. Православные отмечают сегодня один из самых главных праздников — Пасху.

Корреспондент 24.kg побывал на праздничной службе в храме села Сосновка Чуйской области.

О том, что наступила Пасха, возвещает звон колоколов — благовест. Вместе с ним настоятель храма отец Александр начинает праздничную службу. Традицинно прихожане сначала совершают крестный ход вокруг храма. При этом обходят церковь они против часовой стрелки, тем самым символизируя путь Спасителя.

Крестный ход останавливается у входа в храм. Читается молитва. Именно в этот момент впервые раздается традиционное для Пасхи поздравление от священника: «Христос воскресе!», в ответ слышится: «Воистину воскресе!».

Дальше служба продолжается уже в храме и завершается ближе к трем часам ночи. Отец Александр читает поздравление с Пасхой от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила.

Позже он приглашает всех желающих прихожан прийти в храм в понедельник к вечеру. К этому времени сюда доставят Благодатный огонь из Иерусалима.

После литургии священник освящает куличи, яйца и сдобу. Желающих так много, что вереница из людей тянется далеко за ворота церкви. Отец Александр не только освещает куличи и сдобу, но и успевает побеседовать с прихожанами.

К половине четвертого утра церковь потихоньку пустеет. Вереница автомобилей плавно потянулась от Сосновки в сторону Кара-Балты и близлежащих сел. Празднование Пасхи продолжится уже дома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231896/
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