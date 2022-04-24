В Норвегии озвучили имена кыргызстанцев, погибших в плену во время ВОВ

Советник-посланник посольства Казахстана в Норвегии Талгат Жумагулов составил список красноармейцев из Кыргызстана, погибших в плену в Норвегии в годы Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил 24.kg.
«В последние годы в Норвегии публикуются имена советских солдат, погибших в плену на территории страны в годы Великой Отечественной войны. Норвегия находилась в германской оккупации и на ее территорию было свезено примерно 100 тысяч советских пленных.
По приблизительным данным, здесь погибло более 15 тысяч советских граждан.
К сегодняшнему дню опубликованы имена около 7 тысяч солдат. На протяжении последних трех лет посольство Казахстана в Осло последовательно работало с этой базой, чтобы выявить казахстанских солдат, поскольку все они числились пропавшими без вести. На сегодня установлены имена 74 казахстанцев», — сказал Талгат Жумагулов.
Сотрудник посольства РК сталкивался с документами солдат из других постсоветских республик, и решил собрать информацию о них в отдельные файлы. Он составил список имен, с высокой вероятностью принадлежащих кыргызстанским солдатам.
«Принадлежность ряда солдат Кыргызстану определить несложно, поскольку об этом написано в немецких документах, также открытых и оцифрованных относительно недавно. Насколько мне известно, эти списки норвежская сторона передавала по дипломатическим каналам. Однако в ряде других случаев требуется дополнительное исследование. К примеру, определение родины солдата по домашнему адресу — город Фрунзе или Фрунзенская область, зачастую неразборчивым почерком, без упоминания республики, и здесь нужно работать с каждым документом отдельно.
Другой вопрос — определение национальной или страновой принадлежности солдата по имени.
К примеру, в Лиллехаммере захоронен солдат по имени Симбай Айдаралиев. Имя, скорее всего, искажено.
В казахстанской базе данных соответствий нет. На российских порталах «Мемориал», «Память народа» наиболее близко подходит Суюмбай Айдаралиев — пропавший без вести солдат из Ошской области. Или покоящийся в Осло Барделек Олурбек. Здесь также высока вероятность искажения имени и фамилии. Наиболее близкое имя Бердыбек Омурбеков — кыргызского солдата, пропавшего без вести в 1944 году. Необходимо исследовать», — рассказал Талгат Жумагулов.
По его словам, если до конца 1944 года немцами велась весьма подробная картотека, то с 1945 года и до окончания войны подробных отчетов уже не было.
«Так, солдаты Джанабек Арапов и Джолдашбек Мисабеков погибли в 1945 году. Кроме имен в списке и даты смерти нет ничего. Уверен, наша святая обязанность — установить их личности и воздать должное. Надеюсь, прилагаемый список позволит разыскать потомков, родных и близких солдат, а также будет способствовать дальнейшим исследованиям и увековечению памяти», — заключает Талгат Жумагулов.
Норвежцы, по его словам, очень бережно и трепетно относятся к могилам солдат, поскольку старшее поколение было свидетелем тяжелой участи военнопленных. 17 мая — национальный праздник Норвегии — начинается с поднятия флага на советском воинском кладбище.
Список военнопленных красноармейцев из Киргизской ССР, захороненных в Норвегии:
- Николай Семенович Агошкин, родился 15 февраля 1922 года в селе Сокулук Чуйской области. Погиб 13 апреля 1943 года;
- Симбай Айдаралиев (возможно, Суюмбай Айдаралиев). Родился в 1915 году. Погиб 11 апреля 1945 года;
- Джанабек Арапов. Погиб в 1945 году;
- Семен Федорович Караулин. Родился 16 июля 1916 года, в селе Тюп Иссык-Кульской области. Погиб 8 декабря 1942 года;
- Павел Поликарпович Кислицин. Родился в 1906 году в городе Фрунзе. Погиб 11 ноября 1942 года;
- Алексей Романович Кононенко. Родился в 1912 году в селе Вознесеновка Чуйской области. Погиб 20 июня 1943 года;
- Трофим Егорович Кулаков. Родился 27 июня 1913 года в селе Раздольное Иссык-Кульской области. Погиб 17 февраля 1943 года;
- Джолдашбек Мисабеков (возможно искажена фамилия). Погиб в 1945 году;
- Сатик Нурунбетов. Родился в июне 1916 года в селе Бешкишлак. Погиб 31 декабря 1943 года;
- Владимир Фомич Морозов. Родился в 1906 году во Фрунзе. Погиб 30 мая 1943 года;
- Барделек Олурбек (возможно Бердыбек Омурбеков). Захоронен 26 июля 1945 года;
- Яков Иванович Павленко. Родился 1901 году в селе Камышановка Чуйской области. Погиб 9 августа 1944 года;
- Михаил Михеевич Рузанов. Родился 20 января 1919 года в селе Константиновка. Погиб 10 декабря 1943 года;
- Владимир Петрович Суховенко. Родился в 1922 году в селе Михайловка Иссык-Кульской области. Погиб 22 декабря 1942 года;
- Ауган Тикабаевич Тухамбаев. Родился в 1916 году в Таласской области. Погиб 24 мая 1943 года.