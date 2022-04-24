В Норвегии озвучили имена кыргызстанцев, погибших в плену во время ВОВ

Советник-посланник посольства Казахстана в Норвегии Талгат Жумагулов составил список красноармейцев из Кыргызстана, погибших в плену в Норвегии в годы Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил 24.kg.

«В последние годы в Норвегии публикуются имена советских солдат, погибших в плену на территории страны в годы Великой Отечественной войны. Норвегия находилась в германской оккупации и на ее территорию было свезено примерно 100 тысяч советских пленных.

По приблизительным данным, здесь погибло более 15 тысяч советских граждан.

К сегодняшнему дню опубликованы имена около 7 тысяч солдат. На протяжении последних трех лет посольство Казахстана в Осло последовательно работало с этой базой, чтобы выявить казахстанских солдат, поскольку все они числились пропавшими без вести. На сегодня установлены имена 74 казахстанцев», — сказал Талгат Жумагулов.

Фото Талгата Жумагулова . Советское военное кладбище Тьетта

Сотрудник посольства РК сталкивался с документами солдат из других постсоветских республик, и решил собрать информацию о них в отдельные файлы. Он составил список имен, с высокой вероятностью принадлежащих кыргызстанским солдатам.

«Принадлежность ряда солдат Кыргызстану определить несложно, поскольку об этом написано в немецких документах, также открытых и оцифрованных относительно недавно. Насколько мне известно, эти списки норвежская сторона передавала по дипломатическим каналам. Однако в ряде других случаев требуется дополнительное исследование. К примеру, определение родины солдата по домашнему адресу — город Фрунзе или Фрунзенская область, зачастую неразборчивым почерком, без упоминания республики, и здесь нужно работать с каждым документом отдельно.

Другой вопрос — определение национальной или страновой принадлежности солдата по имени.

К примеру, в Лиллехаммере захоронен солдат по имени Симбай Айдаралиев. Имя, скорее всего, искажено.

В казахстанской базе данных соответствий нет. На российских порталах «Мемориал», «Память народа» наиболее близко подходит Суюмбай Айдаралиев — пропавший без вести солдат из Ошской области. Или покоящийся в Осло Барделек Олурбек. Здесь также высока вероятность искажения имени и фамилии. Наиболее близкое имя Бердыбек Омурбеков — кыргызского солдата, пропавшего без вести в 1944 году. Необходимо исследовать», — рассказал Талгат Жумагулов.

По его словам, если до конца 1944 года немцами велась весьма подробная картотека, то с 1945 года и до окончания войны подробных отчетов уже не было.

«Так, солдаты Джанабек Арапов и Джолдашбек Мисабеков погибли в 1945 году. Кроме имен в списке и даты смерти нет ничего. Уверен, наша святая обязанность — установить их личности и воздать должное. Надеюсь, прилагаемый список позволит разыскать потомков, родных и близких солдат, а также будет способствовать дальнейшим исследованиям и увековечению памяти», — заключает Талгат Жумагулов.

Норвежцы, по его словам, очень бережно и трепетно относятся к могилам солдат, поскольку старшее поколение было свидетелем тяжелой участи военнопленных. 17 мая — национальный праздник Норвегии — начинается с поднятия флага на советском воинском кладбище.

Список военнопленных красноармейцев из Киргизской ССР, захороненных в Норвегии: