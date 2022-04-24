Фильм кыргызстанки Жанны Абасовой удостоен приза на Tashkent Animation Forum

Призом международного форума анимационных фильмов молодого жюри в Ташкенте Tashkent Animation Forum отмечена работа Author and the Nose режиссера Жанны Абасовой, представляющей Кыргызстан и Турцию. Об этом сообщает оргкомитет форума.

По его данным, лучшим минутным (мультфильмы длительностью до одной минуты) признан мультфильм «Дело семейное» Маликахон Зайнутдиновой из Узбекистана.

Главный приз форума получила картина казахстанского режиссера Аниты Черных «На птичьих правах».

«Жюри международного форума анимационных фильмов присудило гран-при картине «На птичьих правах» режиссера из Казахстана Аниты Черных, специального упоминания жюри удостоены работы «Девушка и облако» режиссера Шокира Холикова из Узбекистана и Sound of Silence режиссера Фархода Гаффорпура из Таджикистана», — проинформировали в оргкомитете.

Tashkent Animation Forum — инициатива режиссера и основателя сообщества независимых режиссеров Узбекистана Dante Rustav Films Дениса Семенова.