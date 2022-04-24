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Общество

В Бишкеке прошел первый форум о технологии блокчейн «Цифровая грамотность 3.0»

В Бишкеке прошел первый масштабный форум о технологии блокчейн «Цифровая грамотность 3.0».

По данным организаторов, были подняты темы блокчейн-технологии, майнинга и возобновляемых источников энергии, а также метавселенные, NFT и GameFi.

Среди спикеров представлены известные специалисты по криптовалютам и блокчейн-технологиям, а также представители крупнейших компаний в Восточной Европе и Азии. Среди них директор по развитию EMCD (крупнейший майнинг-пул в Восточной Европе) Вячеслав Некрасов, директор по коммуникациям Whitebeard (специализированный легальный скриптообменник) Василий Кулеш, программист, специалист по криптовалюте и блокчейн-технологии из Кыргызстана Даниил Вартанов, соучредитель Dexfin, крупнейшая криптовалютная платформа в Чешской Республике Камил Брейха.

Участники обсудили такие темы, как применение блокчейна в бизнесе, новые кыргызтанские и международные кейсы, блокчейн в банковской сфере, влияние внедрения блокчейн-технологий на рынок труда, майнинг и возобновляемые источники энергии, новые реалии цифрового мира.

Это первый форум о блокчейне и криптовалютах такого масштаба в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231890/
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