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Общество

Предприниматели Рязани хотят развивать бизнес в Кыргызстане

На следующей неделе рязанские предприниматели отправляются с бизнес-миссией в Кыргызстан. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области России Артем Никитин в своем Telegram-канале.

Чиновник рассказал, что завершилась бизнес-миссия в Индии, делегация возвращается в Рязань с более десятью договоренностями о развитии партнерства в самых разных направлениях и отраслях. По его словам, все они будут прорабатываться совместно с коллегами, заинтересованными в использовании всех возможностей для экономического роста.

Артем Никитин также отметил, что сомнений в том, что результат будет достойным, нет. По его словам, бизнес-миссии уже совершены в Казахстан, Узбекистан и Армению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231889/
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