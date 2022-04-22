Таалатбек Масадыков нашелся. Пресс-служба президента рассказала, где он был

Заместитель председателя Совета безопасности Кыргызстана Таалатбек Масадыков совместно со специальным представителем Министерства иностранных дел по Афганистану, послом по особым поручениям Авазбеком Атахановым совершил рабочие визиты в Республику Узбекистан, Исламскую Республику Пакистан, Исламский Эмират Афганистан, Исламскую Республику Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в ходе визитов в период с 7 по 20 апреля был проведен ряд важных встреч и консультаций с руководителями силовых структур и других государственных ведомств этих стран, а также с международными экспертами.

«Одной из главных целей визитов было обсуждение актуальных вопросов по региональной безопасности, развитию ситуации в Афганистане, в частности вопросов, связанных с потенциальными угрозами и рисками на предмет обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики и регионального сотрудничества», — говорится в сообщении.

Отметим, пользователи соцсетей активно обсуждали вопрос, куда пропал Таалатбек Масадыков. До назначения он активно публиковал комментарии и размещал видео.