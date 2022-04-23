Для спортсменов стран ШОС хотят создать совместные тренировочные лагеря

Для спортсменов из стран Шанхайской организации сотрудничества, членом которой является и Кыргызстан, хотят создать совместные тренировочные лагеря. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с послами ШОС.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в РФ Казем Джалали предложил организовать совместные тренировки для спортсменов стран ШОС. «Иран поддерживает ваше предложение о сотрудничестве в различных направлениях. Можно было бы организовать общие тренировки между странами ШОС и обмен опытом в сфере спорта, разработать общую стратегию», — сказал Казем Джалали.

«Мне понравилась идея тренировочных лагерей. Я думаю, что эта инициатива найдет поддержку на встрече в Ташкенте (с министрами спорта государств — членов ШОС 20 мая). Позиция всех государств заключается в том, что развитие спорта среди стран ШОС представляет интерес. В рамках сотрудничества уже был проведен марафон в Кыргызстане. Кыргызстан также выступил с предложением провести Игры ШОС. Сегодня важен диалог и обмен мнениями. Международное сотрудничество является для нас приоритетом. В антикризисных целях необходимо находить новые возможности для организации соревнований и поддержки спорта», — подчеркнул Олег Матыцин.