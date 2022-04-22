Минобразования не нашло оснований для закрытия частных медицинских колледжей. Об этом 24.kg сообщили руководители учебных заведений.

По их словам, об этом говорится в письме ведомства в Министерство здравоохранения. В нем отмечается, что закрытие юридического лица возможно только по двум основаниям: желание собственника и решение суда.

Фото 24.kg. В Министерстве образования и науки не нашли оснований для закрытия частных медколледжей

«В настоящее время в Министерстве образования и науки не имеется решений собственников или суда о ликвидации юридических лиц», — отмечается в письме.

В ведомстве добавили, что, согласно Закону «О лицензионно-разрешительной деятельности», действие лицензий прекращается со дня вступления в силу решения суда об аннулировании лицензии.

«В связи с этим Министерство образования и науки считает, что правовых оснований для закрытия частных медколледжей нет», — говорится в письме.

В ведомстве добавили, что МОиН внесет изменения в ежегодный план проверок на предмет соблюдения лицензионных требований средними профессиональными медицинскими образовательными организациями.

Напомним, ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подписал приказ о закрытии частных медицинских колледжей в связи с отсутствием условий прохождения практики студентами. Начальнику управления человеческими ресурсами и организационной работой Минздрава поручено уведомить Минобразования для принятия соответствующего решения.