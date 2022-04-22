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Общество

Минобразования не нашло оснований для закрытия частных медицинских колледжей

Минобразования не нашло оснований для закрытия частных медицинских колледжей. Об этом 24.kg сообщили руководители учебных заведений.

По их словам, об этом говорится в письме ведомства в Министерство здравоохранения. В нем отмечается, что закрытие юридического лица возможно только по двум основаниям: желание собственника и решение суда.

24.kg
Фото 24.kg. В Министерстве образования и науки не нашли оснований для закрытия частных медколледжей

«В настоящее время в Министерстве образования и науки не имеется решений собственников или суда о ликвидации юридических лиц», — отмечается в письме.

В ведомстве добавили, что, согласно Закону «О лицензионно-разрешительной деятельности», действие лицензий прекращается со дня вступления в силу решения суда об аннулировании лицензии.

«В связи с этим Министерство образования и науки считает, что правовых оснований для закрытия частных медколледжей нет», — говорится в письме.

В ведомстве добавили, что МОиН внесет изменения в ежегодный план проверок на предмет соблюдения лицензионных требований средними профессиональными медицинскими образовательными организациями.

Напомним, ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подписал приказ о закрытии частных медицинских колледжей в связи с отсутствием условий прохождения практики студентами. Начальнику управления человеческими ресурсами и организационной работой Минздрава поручено уведомить Минобразования для принятия соответствующего решения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231832/
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