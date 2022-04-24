24.kg поздравляет кыргызстанцев со Светлой Пасхой

Пасха — главное событие года для православных христиан.

В этот день они приветствуют друг друга «Христос воскресе!» и слышат в ответ «Воистину воскресе!», желают добра и веры, процветания и мира.

Православные перед Пасхой очищают душу и тело, соблюдая семинедельный Великий пост. Это праздник человеколюбия, когда мы усмиряем наш дух и нрав.

24.kg поздравляет читателей со Светлым Христовым Воскресеньем. Пусть спокойствие, умиротворение и гармония царят в ваших домах.

Желаем, чтобы ваша жизнь наполнилась множеством радостных дней, счастливых событий и самых настоящих чудес.