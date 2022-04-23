Юрист призывает депутатов ускорить принятие регламента. Прежний устарел

Юрист Таттыбюбю Эргешбаева призывает депутатов Жогорку Кенеша ускорить принятие нового регламента. Работать по действующему некорректно. Об этом она написала на своей странице в Facebook

По словам юриста, прошло больше 100 дней со дня работы седьмого созыва ЖК, при этом новый регламент не принят. «Хотя действующий регламент не адаптирован под смешанную систему (включая одномандатников). Не рассмотрены также конституционные законы о статусе депутатов и о порядке осуществления контрольных функций Жогорку Кенеша», — отметила Таттыбюбю Эргешбаева.