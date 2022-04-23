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Общество

Минздрав разработал единый портал здравоохранения. Что в нем есть

Минздрав разработал единый портал электронного здравоохранения i.med.kg. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, цифровизация здравоохранения — одно из приоритетных направлений, которое играет ключевую роль в обеспечении граждан максимальной доступности услуг. Это также помогает в мониторинге текущей ситуации здравоохранения как системы, поскольку предоставляет оперативные и эффективные инструменты.

«Министерством разработан ряд цифровых продуктов для повышения качества здравоохранения, уровня доступа к нему и удобства получения цифровых услуг и сервисов гражданами. Задача цифровизации — вывести человека как цельный образ, которому система здравоохранения будет уделять персональный подход», — отметили в ведомстве.

Единый портал IMed предоставляет единую точку для входа ко всем информационным системам Минздрава, которые активно внедряются во все медицинские учреждения республики.

Посредством портала пациентам обеспечен доступ к следующим сервисам:

  • сертификат о вакцинации против COVID-19;
  • ПЦР COVID-19;
  • результаты лабораторного анализа;
  • онлайн-запись на прием к врачу;
  • справка о том, состоит/не состоит гражданин на психическом диспансерном учете;
  • справка о том, состоит/не состоит гражданин на наркологическом учете;
  • реестр лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность.

Медицинские работники получают доступ к следующим информационным системам:

  • реестр вакцинированных против COVID-19;
  • лабораторная информационная система ILab;
  • информационная система IEmdoo;
  • электронная медицинская карта для стационаров;
  • интерактивная карта map.covid.kg;
  • национальная информационная система управления ресурсами (НИСУР);
  • эпидемиологическая платформа ДПЗиГСЭН;
  • регистр лиц, состоящих на психоневрологическом диспансерном учете;
  • регистр лиц, состоящих на наркологическом диспансерном учете;
  • анкетирование в здравоохранении;
  • информационная система «Лицензирование»;
  • информационная система «Учет гуманитарной помощи».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231812/
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