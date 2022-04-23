Минздрав разработал единый портал здравоохранения. Что в нем есть

Минздрав разработал единый портал электронного здравоохранения i.med.kg. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, цифровизация здравоохранения — одно из приоритетных направлений, которое играет ключевую роль в обеспечении граждан максимальной доступности услуг. Это также помогает в мониторинге текущей ситуации здравоохранения как системы, поскольку предоставляет оперативные и эффективные инструменты.

«Министерством разработан ряд цифровых продуктов для повышения качества здравоохранения, уровня доступа к нему и удобства получения цифровых услуг и сервисов гражданами. Задача цифровизации — вывести человека как цельный образ, которому система здравоохранения будет уделять персональный подход», — отметили в ведомстве.

Единый портал IMed предоставляет единую точку для входа ко всем информационным системам Минздрава, которые активно внедряются во все медицинские учреждения республики.

Посредством портала пациентам обеспечен доступ к следующим сервисам:

сертификат о вакцинации против COVID-19;

ПЦР COVID-19;

результаты лабораторного анализа;

онлайн-запись на прием к врачу;

справка о том, состоит/не состоит гражданин на психическом диспансерном учете;

справка о том, состоит/не состоит гражданин на наркологическом учете;

реестр лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность.

Медицинские работники получают доступ к следующим информационным системам: