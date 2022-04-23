Минздрав разработал единый портал здравоохранения. Что в нем есть

Минздрав разработал единый портал электронного здравоохранения i.med.kg. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.
По его данным, цифровизация здравоохранения — одно из приоритетных направлений, которое играет ключевую роль в обеспечении граждан максимальной доступности услуг. Это также помогает в мониторинге текущей ситуации здравоохранения как системы, поскольку предоставляет оперативные и эффективные инструменты.
«Министерством разработан ряд цифровых продуктов для повышения качества здравоохранения, уровня доступа к нему и удобства получения цифровых услуг и сервисов гражданами. Задача цифровизации — вывести человека как цельный образ, которому система здравоохранения будет уделять персональный подход», — отметили в ведомстве.
Единый портал IMed предоставляет единую точку для входа ко всем информационным системам Минздрава, которые активно внедряются во все медицинские учреждения республики.
Посредством портала пациентам обеспечен доступ к следующим сервисам:
- сертификат о вакцинации против COVID-19;
- ПЦР COVID-19;
- результаты лабораторного анализа;
- онлайн-запись на прием к врачу;
- справка о том, состоит/не состоит гражданин на психическом диспансерном учете;
- справка о том, состоит/не состоит гражданин на наркологическом учете;
- реестр лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность.
Медицинские работники получают доступ к следующим информационным системам:
- реестр вакцинированных против COVID-19;
- лабораторная информационная система ILab;
- информационная система IEmdoo;
- электронная медицинская карта для стационаров;
- интерактивная карта map.covid.kg;
- национальная информационная система управления ресурсами (НИСУР);
- эпидемиологическая платформа ДПЗиГСЭН;
- регистр лиц, состоящих на психоневрологическом диспансерном учете;
- регистр лиц, состоящих на наркологическом диспансерном учете;
- анкетирование в здравоохранении;
- информационная система «Лицензирование»;
- информационная система «Учет гуманитарной помощи».