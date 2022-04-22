В МВД Казахстана рассказали, как мужчины становятся жертвами семейного насилия

В Казахстане в 2021 году зарегистрировали и доказали 1 тысячу 22 факта бытового насилия. Почти половина пострадавших (46 процентов) — мужчины. Об этом сообщает Orda.kz.

По данным издания, статистикой поделился заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.

«Бывают случаи избиения мужчин. Скажу из личной практики: поступил вызов, выясняется, что женщина облила мужа бензином и стояла с зажженной зажигалкой в руках и пыталась его поджечь. Он не применял силу, не сопротивлялся, но уговорили отдать зажигалку. Причина — семейный скандал, ссора. Как обычно банальные вещи: он выпил, пришел домой в нетрезвом состоянии, и на этой почве произошел скандал», — рассказал он.

По словам Алексея Милюка, есть много факторов, влияющих на психоэмоциональное состояние людей. Он считает, что необходимо развивать сети психологических служб. Человеку на грани срыва некуда обратиться, а услуги хороших психологов стоят дорого.

Есть различия в поведении мужчин и женщин в стрессовых ситуациях.

«Если это совершает мужчина при ссорах, то он может толкнуть, стукнуть, жертва падает и ударяется головой о стол. Женщины же могут нанести множество ножевых ранений. В состоянии аффекта умысел на убийство очень ярко прослеживается. Мы связываем это с такими факторами, как накопившиеся претензии и неконтролируемая агрессия. Считаем, что нужно работать над устранением причин, чтобы решались быстрее и более оперативно купировались», — добавил Алексей Милюк.

В разных регионах Казахстана по-разному воспринимают степень бытового насилия. Например, по данным Алексея Милюка, в Туркестанской области многие женщины не считают насилием пощечины от супругов.