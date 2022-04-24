Неделя-24. Вокруг нового «Белого дома» и непроницаемые для грузов границы

Инвесторы, которые будут строить новое здание администрации президента, получат участки в южной части города. Об этом 24.kg сообщил руководитель генеральной дирекции по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при управлении делами президента Марат Турсунбеков. Кто является этим инвестором, пока не сообщается. Известно, что генподрядчиком стала компания TS Group. Тендер на участки проводили в конце марта. Анализ объявления показал, что участок в 12 гектаров находится по адресу: улица Малдыбаева, 259а. Это выше Южной магистрали. Предположительно, участок напротив парка «Ынтымак-2», ограниченный рекой Ала-Арчой, улицами Токтоналиева и Масалиева.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подписал приказ о закрытии частных медицинских колледжей в связи с отсутствием условий прохождения практики студентами. «Учащиеся смогут перейти в государственные. Там готовы их принять», — заявил 24.kg чиновник. Ранее проверили вузы, в которых обучают медицинским специальностям. Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что намерен закрыть часть частных медицинских учебных заведений из-за отсутствия клинических баз для прохождения студентами практики.

На валютном рынке Кыргызстана участились случаи обнаружения поддельных банкнот долларов США. Нацбанк КР призвал население требовать от сотрудников коммерческих банков и обменных бюро обязательной проверки банкнот на детекторе валют. При посещении пунктов обмена валют стоит обратить внимание на наличие лицензии Национального банка.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Властный строительный зуд: новый «Белый дом» и реновация

Фото из интернета. Глава генеральной дирекции по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при управлении делами президента Марат Турсунбеков

Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового здания для администрации президента. Объект намерены построить в Бишкеке на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль». Выяснилось, что строить здание будут в обмен на земельный участок размером 16 гектаров . Подробнее — «Белый дом» для Садыра Жапарова: об амбициозном проекте из первых уст«.

История со строительством нового здания администрации президента набирает обороты. Чем дальше, тем больше вопросов у общественности возникает. Один из самых спорных моментов — решение властей отдать 16 гектаров земли в обмен на стройку нового здания для администрации президента. Благодаря тендерам по оценке земли удалось выяснить, где находятся те самые участки, — «Новый «Белый дом». 16 гектаров земли, которые уже погрязли в скандалах».

В Кыргызстане задумались над обновлением жилищного фонда. По инициативе Союза строителей разработан проект закона о реновации. Бишкекчане опасаются, что так застройщики вновь покушаются на их квадратные метры. Однако в союзе утверждают, что переживать не стоит, в документе четко прописано, что реновацию могут проводить только с согласия собственников. Подробнее — «Закон о реновации. Забота о горожанах, или Попытка захвата частной собственности».

Когда властям хочется только хвалебных речей

Фото 24.kg. Ситуация со свободой слова в Кыргызстане ухудшается

В принятой национальной программе развития Кыргызстана до 2026 года прописаны усиление демократических институтов, защита свободы слова и полный отказ от цензуры. На фоне набирающего обороты давления на СМИ и журналистов, правозащитников, гражданских активистов заявленное в программе властями воспринимается как профанация. О ситуации в материале «Давление на свободу слова. Почему у власти нет политической мудрости?»

О сотрудничестве Кыргызстана и Евросоюза

В начале апреля Кыргызстан посетил управляющий директор по Восточной Европе и Центральной Азии Европейской службы по внешним связям Люк Пьер Девин. По итогам переговоров с властями он рассказал 24.kg о сотрудничестве Кыргызстана и ЕС и влиянии антироссийских санкций на КР.

Короткая память Алмазбека Атамбаева

Фото 24.kg. Бывший президент вспомнил, чего на самом деле не было

Бывший президент Алмазбек Атамбаев, отбывающий наказание по приговору суда, на одном из заседаний прервал молчание и охотно пообщался с прессой. Говорил о многом — условиях содержания, здоровье, что думает о судьях, власти... Еще раз напомнил, что при его правлении родственники не назначались на высокие посты. 24.kg напоминает, кого посадил на ключевые позиции Алмазбек Атамбаев.

Кандидата «против всех» хотят легализовать

Министерство юстиции инициирует поправки в избирательное законодательство и предлагает обязать избирателей, голосующих на выборах против всех, открывать избирательный фонд и заниматься агитацией. В ведомстве заявляют, что выступать и голосовать за кандидата «против всех» — право избирателя. Но если позволить заниматься открыто агитацией, то будет легче отследить источники денежных поступлений. Подробнее — «Против всех. Как прецедент на выборах-2021 озадачил Минюст».

Рост цен. Почему он кажется больше, чем говорят власти

Фото 24.kg. Цены растут в Кыргызстане последние годы, как на дрожжах

Национальный статистический комитет каждый месяц приводит данные об инфляции. Когда она небольшая, вроде как ощущается, что все так и есть. Но с начала года резко выросли цены на несколько основных продуктов, а вот инфляция в стране относительно низкая. По данным Нацстаткома, с начала года цены в Кыргызстане выросли на 5 процентов. Когда идешь на рынок или в супермаркет за покупками, ощущения совсем другие. Редакция 24.kg разбиралась, что такое официальная и личная инфляция.

Непреодолимые для грузов границы

Кыргызстан после пандемии коронавируса и локдауна никак не может вернуться к прежнему укладу. Проблемы с перевозками, которые были и до закрытия границ, сейчас обострились. Результат — сотни простаивающих на границе машин и жалобы на вымогательство денег. Подробнее в материале «Грузовые перевозки. Нерешенные проблемы, рэкет и очереди на границах».

Почему Минздрав не может закрывать частные клиники

Фото из интернета. Состояние многих частных медучреждений вызывает большие опасения

Минздрав озаботился ростом гепатита и ВИЧ и начал проверку частных клиник и кабинетов. Результаты удручают: многие работают без лицензий и других разрешительных документов. Люди, обращаясь в незаконные стоматологические, гинекологические или косметологические кабинеты, серьезно рискуют своим здоровьем. О том, как такое возможно, в интервью 24.kg рассказала завотделом качества медицинских услуг и лекарственной политики управления Минздрава Бурул Арзыкулова.

В первый класс попробуй попасть

Электронную запись в школы запустили 11 апреля. И сразу же в редакцию посыпались жалобы и звонки родителей, которые не могли не то что зарегистрировать ребенка, но даже зайти в саму систему. В Минобразования и ГП «Инфоком» объяснили сбои большим количеством запросов и пообещали устранить все недочеты. Но и спустя неделю многие так и не могут зарегистрировать будущего школьника. О ситуации в материале «Четыре года на те же грабли. Почему записать ребенка в школу стало испытанием».

Гендиректор Beeline о переезде в Бишкек

Фото из интернета. Андрей Пятахин

Андрей Пятахин приехал в Бишкек в декабре 2021 года, когда его назначили генеральным директором «Beeline Кыргызстан». До этого работал в Грузии и Армении, а также был директором по развитию корпоративного бизнеса Beeline в России, вице-президентом и региональным директором Московского региона. Андрей Пятахин рассказал 24.kg, какие впечатления на него произвел Кыргызстан и чего ему не хватает здесь.

Как распознать абьюзера и избежать насилия в семье

Семейное насилие — это не обязательно рукоприкладство. Но и унижения, тотальный контроль, беспричинная ревность, манипулирование. В нашем обществе об этом принято говорить, когда дело уже дошло до побоев. Как помочь жертвам абьюзера и почему женщины не решаются уйти от насильников-мужей, 24.kg рассказала психолог Татьяна Абдина.

Красота Кыргызстана в фотографиях читателей 24.kg

Фото Николая Манаковского. Апрельский Бишкек

Вместе с природой в Кыргызстане оживают и авторы нашей рубрики «Мгновения жизни». Прекрасная погода и расцветающие горы так и манят вырваться из душных городов. Хотя и они значительно похорошели за последнюю неделю. Подробнее — «Мгновения жизни. Апрельский Бишкек и цветущий Айгуль».

Как подготовить себя физически к лету

До лета осталось меньше двух месяцев. Приближающийся сезон пляжного отдыха подталкивает выйти из зимней спячки и заняться собой. Однако нередко, пытаясь вернуть себе спортивную форму, люди допускают ошибки. Тренер и эксперт в фитнесе Александр Аралбаев рассказал 24.kg, как правильно подготовить себя к лету.