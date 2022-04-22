Алымкадыра Бейшеналиева раскритиковали за очередной подписанный им приказ

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подписал очередной указ, вызвавший в медицинских кругах недоумение. Он распорядился до 30 апреля провести собрания профсоюзов и рассмотреть вопрос выведения Профсоюза работников здравоохранения из состава Федерации профсоюзов Кыргызстана.

«К сожалению, участие Центрального комитета профсоюзов работников здравоохранения КР в защите прав и интересов работников здравоохранения в последние годы не замечается. Из-за их бездействия почти все идут на судебные разбирательства. Более того, ни в одних коллективных спорах или судебных разбирательствах они не участвуют. Кроме того, практически все собрания профессиональных союзов в организациях здравоохранения проводят формально и решений по защите интересов и прав работников здравоохранения не принимают», — говорится в документе.

В приказе отмечается и о создании некоего автономного профсоюза работников. Что это за объединение и как оно будет выглядеть, не уточняется.

Фото из интернета. Распоряжение Минздрава

Реакция специалистов последовала незамедлительно. Глава Независимого медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасова сообщила 24.kg, что министр и министерство в принципе не имеют права указывать ни членам профсоюза, ни профсоюзам на то, что и как им делать. «Позвольте напомнить, что Минздрав является главным работодателем в системе и не имеет полномочий приказывать профсоюзам, членам профсоюза и федерации, что им делать», — отметила она.

Работодатель как раз и есть потенциальный нарушитель прав работников здравоохранения.

«Именно трудовые, социальные и экономические права работников и защищают профсоюзы. Объединяться добровольно в профсоюзы — это конституционное право трудящихся», — напомнила Бермет Барыктабасова.

Она заметила, что в системе здравоохранения четыре профсоюза, два из которых образовались на основе старого Центрального комитета профсоюзов.

«Из какого именно профсоюза министр приказывает выйти? Или сразу из всех? Что за автономный профсоюз он собрался создавать и от кого он будет автономным? От министерства? Работники здравоохранения должны задуматься и сделать выбор. Без оглядки на начальство, администрацию, Минздрав и прочих. Учитесь отстаивать свои права!» — заявила Бермет Барыктабасова.

Ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подписал приказ о закрытии частных медицинских колледжей в связи с отсутствием условий прохождения практики студентами. Начальнику управления человеческими ресурсами и организационной работой Минздрава поручено уведомить Минобразования для принятия соответствующего решения.

Руководители колледжей обратились к министру образования и науки Алмазбеку Бейшеналиеву с просьбой прокомментировать приказ министра здравоохранения. По их словам, по законодательству страны есть только два основания для закрытия юридических лиц — желание собственника и решение суда.