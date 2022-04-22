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Общество

Полив огородов водопроводной водой. В Бишкекводоканале сказали, сколько платить

Бишкекводоканал начинает начислять оплату полива приусадебных участков с 1 мая. Об этом сообщили в мэрии.

Решение касается только тех домовладений, где не установлены приборы учета воды.

Оплата рассчитывается исходя из площади приусадебного участка, установленной согласно его техническому плану.

Полив питьевой водой зеленых насаждений разрешен с 00.00 до 5.00.

«Производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» упростило процедуру выдачи разрешения на полив. Теперь жители частного сектора могут не обращаться в Водоканал, не стоять в очередях, а оплатить через почту, терминалы, электронный кошелек, то есть любым удобным способом, и получить автоматически разрешение на полив только в ночное время», — отметили в муниципалитете.

Сумма, подлежащая к оплате, рассчитана из среднестатистической площади полива 1,5 сотки, или 150 квадратных метров. Оплата за месяц составляет 223,07 сома, а за поливной сезон (с мая по сентябрь) — 1 тысячу 115,37 сома.

Если площадь не соответствует 1,5 сотки или приусадебный участок не поливается, домовладелец вправе обратиться в абонентский отдел Водоканала (по телефону, электронной почте либо лично), где откорректируют площадь и сумму начисления по факту.

«В случае выявления факта полива питьевой водой без разрешения к абоненту применят меры согласно статье 119 Кодекса о правонарушениях и пункту 5.2 Правил пользования водопроводом и канализацией в Бишкеке», — подчеркнули в мэрии.

По всем вопросам, связанным с поливом, можно обращаться по телефонам:

  • Свердловский район: 0312595590;
  • Первомайский район: 0312566086;
  • Октябрьский район: 0312595161;
  • Ленинский район: 0312566012.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231784/
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