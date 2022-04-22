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Общество

В 2021 году зарегистрировано 247 преступлений с участием иностранцев

В 2021-м зарегистрировано 247 преступлений с участием иностранцев. Среди них три убийства. Об этом на заседании фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

Во фракции обсуждают подготовку к летнему туристическому сезону.

Депутат Таалайбек Сарыбашов поинтересовался, сколько зарегистрировано преступлений, связанных с иностранцами.

«В прошлом году зарегистрировано 247 преступлений, связанных с иностранцами. Из них раскрыто 230. Три убийства, два изнасилования, один факт незаконного лишения свободы, 32 похищения, 7 грабежей, 128 случаев мошенничества», — сказал Октябрь Урмамбетов.

Нардеп попросил МВД обеспечить безопасность туристов, прибывающих в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231775/
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