Участки на кладбищах для захоронения планируют выделять бесплатно

Министерство труда, социального обеспечения и миграции вынесло на общественное обсуждение проект закона «О погребении и похоронном деле».

Он устанавливает правовые основы, гарантии, перечень услуг по погребению и выплату пособия на погребение, санитарные и экологические требования к размещению, эксплуатации и содержанию кладбищ, а также организацию похоронного дела в КР как самостоятельного вида деятельности.

Уточняется, что на сегодня складывается сложная ситуация в этой сфере: места захоронения перегружены, есть острая нехватка земельных площадей, нарушается санитарно-экологический баланс вокруг существующих кладбищ и в связи с этим отсутствие санитарной безопасность страны. Предлагаемый проект закона направлен на урегулирование общественных отношений.

Предусматриваются гарантии:

незамедлительная выдача документов, необходимых для погребения;

предоставление возможности нахождения тела умершего в морге бесплатно до трех рабочих дней с момента установления причины смерти. В случае же поиска близких родственников этот срок может быть увеличен до семи дней.

Авторы намерены также бороться с коррупцией при продаже участков на кладбищах. Сегодня стоимость в разных регионах страны разнится в сотни, а то и в тысячи сомов. К примеру, в Чуйской области в различных населенных пунктах она варьируется от 10 тысяч до 200 тысяч сомов и более.

Законопроектом предусматривается выделение участка земли для погребения на безвозмездной основе.

Законопроектом предлагается также минимальный гарантированный пакет услуг по погребению, в который входит:

оформление документов, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

перевозка тела умершего на кладбище, погребение.

Проект закона предусматривает порядок погребения умерших военнослужащих.