Участки на кладбищах для захоронения планируют выделять бесплатно

Министерство труда, социального обеспечения и миграции вынесло на общественное обсуждение проект закона «О погребении и похоронном деле».
Он устанавливает правовые основы, гарантии, перечень услуг по погребению и выплату пособия на погребение, санитарные и экологические требования к размещению, эксплуатации и содержанию кладбищ, а также организацию похоронного дела в КР как самостоятельного вида деятельности.
Уточняется, что на сегодня складывается сложная ситуация в этой сфере: места захоронения перегружены, есть острая нехватка земельных площадей, нарушается санитарно-экологический баланс вокруг существующих кладбищ и в связи с этим отсутствие санитарной безопасность страны. Предлагаемый проект закона направлен на урегулирование общественных отношений.
Предусматриваются гарантии:
- незамедлительная выдача документов, необходимых для погребения;
- предоставление возможности нахождения тела умершего в морге бесплатно до трех рабочих дней с момента установления причины смерти. В случае же поиска близких родственников этот срок может быть увеличен до семи дней.
Авторы намерены также бороться с коррупцией при продаже участков на кладбищах. Сегодня стоимость в разных регионах страны разнится в сотни, а то и в тысячи сомов. К примеру, в Чуйской области в различных населенных пунктах она варьируется от 10 тысяч до 200 тысяч сомов и более.
Законопроектом предусматривается выделение участка земли для погребения на безвозмездной основе.
Законопроектом предлагается также минимальный гарантированный пакет услуг по погребению, в который входит:
- оформление документов, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела умершего на кладбище, погребение.
Проект закона предусматривает порядок погребения умерших военнослужащих.