07:56
USD 89.41
EUR 96.91
RUB 0.97
Общество

«Джаз_Бишкек_Весна». Музыкант из Израиля о том, почему приезжает в третий раз

Фото 24.kg. Йогев Шетрит (Израиль) в Бишкеке

Сегодня в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова откроется XVII Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна».

Один из участников — Йогев Шетрит из Израиля — дал интервью 24.kg накануне прилета в Кыргызстан.

— Вы уже не первый раз приезжаете в Бишкек на джазовый фестиваль. Что вас так привлекает в нашей стране?

— С нетерпением жду возможности сыграть в Кыргызстане в третий раз. Уверен, что и это выступление будет не последним (смеется). Мне очень нравятся эта страна, люди, культура, природа. Планирую попутешествовать по ней, увидеть прекрасные озера, горы.

Читайте по теме
«Джаз_Бишкек_Весна». Кто выступит на фестивале в Бишкеке

Мне очень нравится и сам фестиваль, организаторы которого очень гостеприимные. Вообще, все, кого я встречал в Бишкеке, были очень приветливыми. Мои родители из Марокко, и я вырос в такой же радушной среде.

Я влюбился в вашу республику и людей. Еще мне очень нравится кыргызская народная музыка.

— Вы проведете несколько мастер-классов в Бишкеке. Чего вы ожидаете от общения с молодым поколением музыкантов из Кыргызстана?

— С нетерпением жду, когда смогу рассказать о своей культуре, которая повлияла на меня, марокканской музыке. Рад, что могу поделиться своими знаниями со студентами. Я открыт к любым вопросам и готов на них ответить.

Я немного изучаю кыргызскую традиционную музыку, и это так здорово, что мы можем делиться своей культурой.

— Почему вы выбрали джаз и ударные?

— Впервые увидел барабан лет в десять. Родители купили его моему брату. Это было вау! Мы играли вместе — я и мой брат. Если честно, я немного тогда практиковался. Нелегко играть на барабане, когда за стенкой живут соседи.

Но я не сдавался, потому что мне это очень нравилось.

Первой джазовой композицией, которую я услышал, была Take five Дейва Брубека. Моя мама очень любила ее.

И я полюбил джаз. Серьезно им увлекся в возрасте 19-20 лет, уже после того, как начал играть на барабанах.

24.kg
Фото 24.kg. Йогев Шетрит (Израиль) в Бишкеке

— Что скажете о работе с кыргызскими музыкантами?

— Работать с этими удивительными музыкантами из Кыргызстана очень легко. С нами играли лучшие.

Мне нравится сотрудничество с ними. Викрам (Рузахунов. — Прим. 24.kg) — очень талантливый музыкант, потрясающий пианист. С нетерпением жду возможности сыграть с ним опять.

Я узнал много удивительных музыкантов из Кыргызстана. Многое для себя открыл в процессе работы с ними. А они изучали мою культуру, марокканскую, средиземноморскую музыку.

Каждый использует свою манеру исполнения, свой стиль, которые смешиваются в одно целое. Это так замечательно.

Мне нравится, что мы можем создавать великую музыку вместе.

— Согласны с утверждением, что джаз — музыка для избранных?

— Нет, конечно. Джаз — это музыка для всех, для каждого. Был у меня приятель — любитель мейнстрима. Я его пригласил на свой концерт. Он ответил, что не поклонник джаза. Все же дал ему два пригласительных билета. «Что это — джаз? Это что-то нереально крутое», — сказал он после концерта.

Если вы любите музыку, то нет никаких ограничений.

Йогев Шетрит — профессиональный барабанщик, исполнитель и композитор, преподаватель ударных и музыки на протяжении 18 лет.

Он принимал участие в трех последних бишкекских фестивалях, очаровав публику своими яркими и необычными джаз-композициями, с нотками марокканских и израильских ритмов.

24.kg является информационным партнером фестиваля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231769/
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке отменили концерт певицы Веры Брежневой
В Бишкеке пройдет концерт иранских музыкантов
Президентский камерный оркестр «Манас» приглашает на вечер любви при свечах
Русский романс под аккомпанемент комуза впервые прозвучал в Кремлевском дворце
В Бишкеке состоится благотворительный концерт для помощи больным детям
Афиша Бишкека на неделю: цирковое шоу, выставки и детские спектакли
Афиша Бишкека на выходные: новогодние спектакли и шоу-программы
Афиша Бишкека на выходные: предновогодние спектакли, мастер-классы и концерты
Афиша Бишкека на выходные: «Любовь и голуби», мастер-классы и фестивали
Афиша Бишкека на неделю: фестиваль молодежных театров, выставки и «Щелкунчик»
Популярные новости
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но&nbsp;снег еще будет Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но снег еще будет
Какая погода нас ждет в&nbsp;марте и&nbsp;чего ждать кыргызстанцам от&nbsp;весны Какая погода нас ждет в марте и чего ждать кыргызстанцам от весны
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
3 марта, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 марта, суббота
23:27
Продукты Google интегрируют в систему школьного образования Кыргызстана
22:53
Таможня «Манас» выявила факт занижения стоимости товара почти на $109 тысяч
22:37
В городе Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи
22:11
В объективы фотоловушек в парке «Хан-Тенгри» попал снежный барс
21:46
Кыргызстанцы заняли призовые места по таяк тартышу в США