«Джаз_Бишкек_Весна». Музыкант из Израиля о том, почему приезжает в третий раз

Сегодня в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова откроется XVII Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна».

Один из участников — Йогев Шетрит из Израиля — дал интервью 24.kg накануне прилета в Кыргызстан.

— Вы уже не первый раз приезжаете в Бишкек на джазовый фестиваль. Что вас так привлекает в нашей стране?

— С нетерпением жду возможности сыграть в Кыргызстане в третий раз. Уверен, что и это выступление будет не последним (смеется). Мне очень нравятся эта страна, люди, культура, природа. Планирую попутешествовать по ней, увидеть прекрасные озера, горы.

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Мне очень нравится и сам фестиваль, организаторы которого очень гостеприимные. Вообще, все, кого я встречал в Бишкеке, были очень приветливыми. Мои родители из Марокко, и я вырос в такой же радушной среде.

Я влюбился в вашу республику и людей. Еще мне очень нравится кыргызская народная музыка.

— Вы проведете несколько мастер-классов в Бишкеке. Чего вы ожидаете от общения с молодым поколением музыкантов из Кыргызстана?

— С нетерпением жду, когда смогу рассказать о своей культуре, которая повлияла на меня, марокканской музыке. Рад, что могу поделиться своими знаниями со студентами. Я открыт к любым вопросам и готов на них ответить.

Я немного изучаю кыргызскую традиционную музыку, и это так здорово, что мы можем делиться своей культурой.

— Почему вы выбрали джаз и ударные?

— Впервые увидел барабан лет в десять. Родители купили его моему брату. Это было вау! Мы играли вместе — я и мой брат. Если честно, я немного тогда практиковался. Нелегко играть на барабане, когда за стенкой живут соседи.

Но я не сдавался, потому что мне это очень нравилось.

Первой джазовой композицией, которую я услышал, была Take five Дейва Брубека. Моя мама очень любила ее.

И я полюбил джаз. Серьезно им увлекся в возрасте 19-20 лет, уже после того, как начал играть на барабанах.

Фото 24.kg. Йогев Шетрит (Израиль) в Бишкеке

— Что скажете о работе с кыргызскими музыкантами?

— Работать с этими удивительными музыкантами из Кыргызстана очень легко. С нами играли лучшие.

Мне нравится сотрудничество с ними. Викрам (Рузахунов. — Прим. 24.kg) — очень талантливый музыкант, потрясающий пианист. С нетерпением жду возможности сыграть с ним опять.

Я узнал много удивительных музыкантов из Кыргызстана. Многое для себя открыл в процессе работы с ними. А они изучали мою культуру, марокканскую, средиземноморскую музыку.

Каждый использует свою манеру исполнения, свой стиль, которые смешиваются в одно целое. Это так замечательно.

Мне нравится, что мы можем создавать великую музыку вместе.

— Согласны с утверждением, что джаз — музыка для избранных?

— Нет, конечно. Джаз — это музыка для всех, для каждого. Был у меня приятель — любитель мейнстрима. Я его пригласил на свой концерт. Он ответил, что не поклонник джаза. Все же дал ему два пригласительных билета. «Что это — джаз? Это что-то нереально крутое», — сказал он после концерта.

Если вы любите музыку, то нет никаких ограничений.

Йогев Шетрит — профессиональный барабанщик, исполнитель и композитор, преподаватель ударных и музыки на протяжении 18 лет. Он принимал участие в трех последних бишкекских фестивалях, очаровав публику своими яркими и необычными джаз-композициями, с нотками марокканских и израильских ритмов.

24.kg является информационным партнером фестиваля.