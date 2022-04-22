Чиновники хотят разрешить строительство бизнес-объектов в парке «Ала-Арча»

Депутат парламента Эльдар Сулайманов предлагает трансформировать национальный парк «Ала-Арча» и построить там бизнес-объекты. Об этом он сообщил на заседании фракции «Ата Журт Кыргызстан».

Во фракции заслушивают информацию о подготовке к летнему туристическому сезону 2022 года.

«Сейчас наши граждане едут отдыхать в Ала-Арчу, разводят костры и мусорят. В Грузии есть местность Бакуриани. Это самое красивое место. Там развит горнолыжный туризм. Сейчас Ала-Арча имеет статус национального парка, но было бы хорошо его трансформировать. Депутаты должны создать условия для предпринимателей и трансформировать парк. Построили бы велодорожки, работал бы экотранспорт. Чтобы при въезде уже начинались рестораны, отели. Построили бы панорамный ресторан выше. Установили бы фуникулер. Было бы хорошо, если бы построили летний амфитеатр. Выделили бы места для кемпинга», — сказал Эльдар Сулайманов.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов отметил, что подобный проект уже разработан и находится на рассмотрении кабмина. Однако предложение о трансформации национального парка не прокомментировал.

«По Ала-Арче мы уже разрабатывали проект. Он предусматривает строительство канатной дороги, ресторанов, амфитеатра для проведения культурно-массовых мероприятий и мест для кемпинга. Инвесторы готовы вложиться. Но есть политические вопросы. Они пока не решаются», — ответил чиновник.