07:51
USD 89.41
EUR 96.91
RUB 0.97
Общество

Чиновники хотят разрешить строительство бизнес-объектов в парке «Ала-Арча»

Депутат парламента Эльдар Сулайманов предлагает трансформировать национальный парк «Ала-Арча» и построить там бизнес-объекты. Об этом он сообщил на заседании фракции «Ата Журт Кыргызстан».

Во фракции заслушивают информацию о подготовке к летнему туристическому сезону 2022 года.

«Сейчас наши граждане едут отдыхать в Ала-Арчу, разводят костры и мусорят. В Грузии есть местность Бакуриани. Это самое красивое место. Там развит горнолыжный туризм. Сейчас Ала-Арча имеет статус национального парка, но было бы хорошо его трансформировать. Депутаты должны создать условия для предпринимателей и трансформировать парк. Построили бы велодорожки, работал бы экотранспорт. Чтобы при въезде уже начинались рестораны, отели. Построили бы панорамный ресторан выше. Установили бы фуникулер. Было бы хорошо, если бы построили летний амфитеатр. Выделили бы места для кемпинга», — сказал Эльдар Сулайманов.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов отметил, что подобный проект уже разработан и находится на рассмотрении кабмина. Однако предложение о трансформации национального парка не прокомментировал.

«По Ала-Арче мы уже разрабатывали проект. Он предусматривает строительство канатной дороги, ресторанов, амфитеатра для проведения культурно-массовых мероприятий и мест для кемпинга. Инвесторы готовы вложиться. Но есть политические вопросы. Они пока не решаются», — ответил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231747/
просмотров: 4878
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Шайлообек Атазов учурда Түркияда дарыланып жатканын билдирди
Шайлообек Атазов просит не распространять слухи и сообщил, что он в Турции
Депутаты хотят наделить Нацбанк полномочиями снижать проценты по кредитам
В Баткене 54-летняя женщина повесилась в сарае
Сократить число агитаторов на выборах предлагает депутат парламента
Депутату Жогорку Кенеша Надире Нарматовой вручили звание «Отличник образования»
Шайлообек Атазов обратился к президенту и главе ГКНБ и отрекся от Матраимова
Сооплата за госпитализацию граждан без медстраховки выросла до 14,5 тысячи сомов
У кабмина нет денег на строительство спортзала для людей с инвалидностью
Изменение флага Кыргызстана повлечет за собой миллиардные расходы — депутат
Популярные новости
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но&nbsp;снег еще будет Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но снег еще будет
Какая погода нас ждет в&nbsp;марте и&nbsp;чего ждать кыргызстанцам от&nbsp;весны Какая погода нас ждет в марте и чего ждать кыргызстанцам от весны
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
3 марта, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 марта, суббота
23:27
Продукты Google интегрируют в систему школьного образования Кыргызстана
22:53
Таможня «Манас» выявила факт занижения стоимости товара почти на $109 тысяч
22:37
В городе Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи
22:11
В объективы фотоловушек в парке «Хан-Тенгри» попал снежный барс
21:46
Кыргызстанцы заняли призовые места по таяк тартышу в США