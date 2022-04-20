Президент ждет инвесторов. Что предложил бизнесменам Азербайджана Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана сегодня в Баку на встрече с представителями крупного азербайджанского бизнес-сообщества пригласил их инвестировать в КР.

Он отметил, что Кыргызстан выражает высокую заинтересованность в сотрудничестве с азербайджанским бизнес-сообществом.

Садыр Жапаров предложил предпринимателям участвовать в реализации инвестиционных проектов в таких направлениях, как энергетика, пищевая промышленность, проекты в сферах инфраструктуры, туризма и новых технологий.

В сфере гидроэнергетики предлагается принять участие в реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 и ряда других стратегически важных малых и средних гидроэлектростанций.

В сфере туризма предложено рассмотреть строительство рекреационных объектов в КР, в том числе на озере Иссык-Куль.

Садыр Жапаров отметил, что сфера переработки пищевой продукции также является весьма перспективным и интересным направлением. По его словам, в целом потенциал возможного сотрудничества высок и сферы взаимодействия весьма разносторонние.

«Как глава государства, выступающий за динамичное, стабильное и устойчивое развитие своей страны, призываю азербайджанские деловые круги рассматривать Кыргызскую Республику как надежного делового партнера и приглашаю к активному сотрудничеству и совместной реализации крупных инвестиционных проектов», — сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что результаты проведенных переговоров, а также реализация достигнутых договоренностей уже в ближайшее время отразятся на показателях взаимной торговли и объемах поступлений азербайджанских инвестиций в экономику Кыргызстана.