23:51
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

Госсанэпиднадзор проверил китайские кафе в Бишкеке и большинство оштрафовал

Центр госсанэпиднадзора Бишкека провел внеплановые проверки кафе китайской кухни. Об этом сообщили в ЦГСЭН.

По его данным, в 29 кафе взяли отборы из готовых блюд на микробиологические показатели и смывы на бактерии группы кишечной палочки.

«В ходе обследований за выявленные нарушения на руководителей составлено 22 протокола о правонарушении и вынесены постановления о наложении взыскания по делу о правонарушениях (штраф), согласно Кодексу о правонарушениях, на общую сумму 371 тысяча сомов. За неудовлетворительное санитарно-техническое состояние подготовлены и вручены санитарные предписания для устранения нарушений в отношении 16 объектов», — отметили в ЦГСЭН.

Там сказали, что проводят только внеплановые проверки по поступающим жалобам, заявлениям и в случае пищевых отравлений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231493/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке возобновят проверки частных медклиник и стоматологических кабинетов
Более 40 ломбардов в Чуйской области проверили сотрудники ГКНБ
С начала 2023 года Госсанэпиднадзор выписал штрафы почти на 1 миллион сомов
Возле Ошского рынка проверили 33 медицинских кабинета и оштрафовали 32 из них
В Кыргызстане предлагают изменить правила проверок предпринимателей
Не соблюдали санитарные нормы. В городе Ош закрыли еще 33 медцентра
В прокуратуре объяснили, как должны проводить проверки бизнеса
Нарушения в психоневрологическом стационаре устранены. Правозащитники проверили
Депутаты предлагают проверить элитки в Бишкеке
Экологическая проверка должна быть внеплановой и внезапной, считает депутат
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
23:47
YouTube Music разрешил пользователям скачивать песни на компьютер YouTube Music разрешил пользователям скачивать песни на...
23:20
Кыргызстанцы могут участвовать в стипендиальной заявке МИД Румынии
22:48
Глава кабмина пообещал турецкому бизнесу создать все условия для работы
22:27
Генассамблея ООН провозгласила 2027-й Международным годом устойчивого туризма
22:00
Чудаки парковки. Стоящие авто мешают работникам «Тазалыка» убирать снег с обочин