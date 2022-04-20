Госсанэпиднадзор проверил китайские кафе в Бишкеке и большинство оштрафовал

Центр госсанэпиднадзора Бишкека провел внеплановые проверки кафе китайской кухни. Об этом сообщили в ЦГСЭН.

По его данным, в 29 кафе взяли отборы из готовых блюд на микробиологические показатели и смывы на бактерии группы кишечной палочки.

«В ходе обследований за выявленные нарушения на руководителей составлено 22 протокола о правонарушении и вынесены постановления о наложении взыскания по делу о правонарушениях (штраф), согласно Кодексу о правонарушениях, на общую сумму 371 тысяча сомов. За неудовлетворительное санитарно-техническое состояние подготовлены и вручены санитарные предписания для устранения нарушений в отношении 16 объектов», — отметили в ЦГСЭН.

Там сказали, что проводят только внеплановые проверки по поступающим жалобам, заявлениям и в случае пищевых отравлений.