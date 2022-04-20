21 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Анар, Ак-Бата, Ак-Балта, Эр Табылды, Ырчы-Уул), «Арча-Бешик» (улицы Репина, Абдрахманова, Ахунбаева, Садырбаева, Кара-Коо, Мин-Куш, Баба-Ата, Валдайская), отрезки улиц Джалиля, Табалдиева, Джаманбаева, проспекта Жибек Жолу, улиц Толстого, Ломоносова, Логвиненко, Тыныстанова, 165, 6-й микрорайон, 10;

9.30-18.00 — 5-й микрорайон, 60, 61, 63, 64.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Рассвет, Кара-Жыгач (улицы Мира, Кондучалова, Жаштык, Фрунзе, Байбосуна, Некрасова, Людмилы, Бакая, переулок Веселый, новостройка, совхоз «Ала-Тоо»), Бек-Тоо, Теплые ключи, Гроздь (улицы Мелиораторов, Верхние Ат-Баши), Васильевка (улицы Солто Ата, Набережная, Комсомольская, Шаршенова), Кок-Жар (улицы Конур Осмон, Егимбаева);

9.00-12.00 — села Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл Бирдик, Прохладное;

Сокулукский РЭС

10.00-17.00 — села Сокулук (улица Кайназаровой), Национальное (улицы Ключевая 1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Романовка (улица МТФ), Манас (улицы Проектируемая, Дружбы, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Набережная, Дачная, Фрунзе, Школьная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, Кормовик);

9.30-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Ноорузбая, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Новая, Кайназаровой, Шопокова, Жаны-Турмуш, Оторова, Иманкулова, Омурбека), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Проектируемая, Ак-Тал, Биримдик, Ийгилик, Эркин-Тоо, жилмассивы «Ала-Тоо», «Ак-Ордо», «Алтын-Ордо», контуры 498, 520);

9.00-17.00 — село Комсомольское (улицы Дорожная, Тупик, Проектируемая);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Винсовхоз, комбинат имени Крупской, Ак-Суу (улицы Кубучева, Мичурина);

9.00-17.00 — село Беловодское (улицы Фрунзе, Комсомольская);

Панфиловский РЭС

14.00-17.00 — Каинды (улицы Трудовая, Кривенко, Лермонтова, Пролетарская, Семафорная, Карбышева, Джуматаева, Набережная, переулки Больничный, Западный);

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Тилебалиева, Тихонова, Лермонтова, Заречная, Пионерская, Пушкина, Осмонова, Подгорная, Базарная, Южная, Первомайская, Октябрьская, Центральная, Жаштык, Луговая, переулки Каиндинский, Почтовый), Озерное, Ойронду;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Бекитай, Бексе-Джол, Кайырма, Ставрополовка, город Кара-Балта (улицы Мира, 2, 4, 6, 8, 10, Кожомбердиева, 19-31, Морозова);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — Кант (2-й микрорайон, 4-6, 9, 32), село Бирдик (улица Красный Милянтан);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка, Отогон (улица Бириккен), Советское (улица Восточная);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 15, 18, 25, 1-й микрорайон, 1-3, 5-9; улица Токтогула);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кароол-Добо (улицы Кудайбергена, Бабака), Чым-Коргон (улицы Чолпон, Казакбаева), Джиль-Арык, Кызыл-Октябрь (улица Школьная), город Кемин (улица Комсомольская).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область