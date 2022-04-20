21 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Анар, Ак-Бата, Ак-Балта, Эр Табылды, Ырчы-Уул), «Арча-Бешик» (улицы Репина, Абдрахманова, Ахунбаева, Садырбаева, Кара-Коо, Мин-Куш, Баба-Ата, Валдайская), отрезки улиц Джалиля, Табалдиева, Джаманбаева, проспекта Жибек Жолу, улиц Толстого, Ломоносова, Логвиненко, Тыныстанова, 165, 6-й микрорайон, 10;
- 9.30-18.00 — 5-й микрорайон, 60, 61, 63, 64.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Рассвет, Кара-Жыгач (улицы Мира, Кондучалова, Жаштык, Фрунзе, Байбосуна, Некрасова, Людмилы, Бакая, переулок Веселый, новостройка, совхоз «Ала-Тоо»), Бек-Тоо, Теплые ключи, Гроздь (улицы Мелиораторов, Верхние Ат-Баши), Васильевка (улицы Солто Ата, Набережная, Комсомольская, Шаршенова), Кок-Жар (улицы Конур Осмон, Егимбаева);
- 9.00-12.00 — села Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл Бирдик, Прохладное;
Сокулукский РЭС
- 10.00-17.00 — села Сокулук (улица Кайназаровой), Национальное (улицы Ключевая 1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Романовка (улица МТФ), Манас (улицы Проектируемая, Дружбы, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Набережная, Дачная, Фрунзе, Школьная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, Кормовик);
- 9.30-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Ноорузбая, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Новая, Кайназаровой, Шопокова, Жаны-Турмуш, Оторова, Иманкулова, Омурбека), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Проектируемая, Ак-Тал, Биримдик, Ийгилик, Эркин-Тоо, жилмассивы «Ала-Тоо», «Ак-Ордо», «Алтын-Ордо», контуры 498, 520);
- 9.00-17.00 — село Комсомольское (улицы Дорожная, Тупик, Проектируемая);
Московский РЭС
- 9.00-18.00 — села Винсовхоз, комбинат имени Крупской, Ак-Суу (улицы Кубучева, Мичурина);
- 9.00-17.00 — село Беловодское (улицы Фрунзе, Комсомольская);
Панфиловский РЭС
- 14.00-17.00 — Каинды (улицы Трудовая, Кривенко, Лермонтова, Пролетарская, Семафорная, Карбышева, Джуматаева, Набережная, переулки Больничный, Западный);
- 9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Тилебалиева, Тихонова, Лермонтова, Заречная, Пионерская, Пушкина, Осмонова, Подгорная, Базарная, Южная, Первомайская, Октябрьская, Центральная, Жаштык, Луговая, переулки Каиндинский, Почтовый), Озерное, Ойронду;
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Бекитай, Бексе-Джол, Кайырма, Ставрополовка, город Кара-Балта (улицы Мира, 2, 4, 6, 8, 10, Кожомбердиева, 19-31, Морозова);
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — Кант (2-й микрорайон, 4-6, 9, 32), село Бирдик (улица Красный Милянтан);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка, Отогон (улица Бириккен), Советское (улица Восточная);
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 15, 18, 25, 1-й микрорайон, 1-3, 5-9; улица Токтогула);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кароол-Добо (улицы Кудайбергена, Бабака), Чым-Коргон (улицы Чолпон, Казакбаева), Джиль-Арык, Кызыл-Октябрь (улица Школьная), город Кемин (улица Комсомольская).
3Иссык-Кульская область
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9.00-17.00 — Каракол (улицы Пржевальского, Ленина, Бектенова, Либнехта, Ломоносова, Маркса, Туманова, Горького, Бейшеналиевой, Крупской, Жамансариева, Пчеловодная, Асаналиева, Люксембург, Гебзе, Кутманалиева, Гречко, Московская, Санташская, Кыдыраке, Кутманалиева, Фрунзенская, Торгоева, Шевченко, Валиханова, Промышленная, Торгоева, Фадеева, Тюпская, Шорукова, Куренкеева, Абдрахманова, Жусаева, Удилова, Джалиля, Некрасова, новостройка «Жаны-Арык»), села Шалбаа, Ан-Остон;
- 5.00-10.00 — села Тамга, Тосор, Барскоон, Ак-Терек, Джаргылчак, Джениш;
- 10.00-15.00 — села Тамга, Тосор;
- 14.00-19.00 — села Саруу, Дархан, Кызыл-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Оргочор, Светлая Поляна, Тилекмат, Джети-Огуз, Кабак, Чырак, Ырдык, Мундуз, Ак-Добо;
- 8.00-16.00 — села Темир-Канат, Кок-Сай, Жер-Уй, Конур-Олон, Тогуз-Булак, Кол-Тор.
4Таласская область
- 9.30-17.00 — села Балбал, Кара-Ой;
- 9.00-17.00 — Талас (улицы Маркса, Советская), села Кызыл Октябрь, Озгоруш, Мин-Булак, Кайнар, Аманбаево, Покровка, Кызыл-Жылдыз.
5Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Жаны-Ноокат, Бел-Кайрагач, Мирмахмудов, Гулистан, Тобо-Коргон, Нур-Абад, Жаны-Абад, Лангар, Какыр, Эрке-Кашка, город Ош (жилмассивы «Амир Тимур», «Калинин»).
6Баткенская область
- 8.00-17.00 — Кадамджай.