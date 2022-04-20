В Бишкеке стартовала Неделя традиционной музыки

В Бишкеке в парке имени Уркуи Салиевой стартовала Неделя традиционной музыки. Об этом сообщили в Минкультуры.

Отмечается, что в парке проходят мастер-классы по изготовлению национальных инструментов и выставка национальной традиционной одежды и бытовых инструментов «Наследие нации».

Неделя традиционной музыки продлится до 25 апреля. Мероприятие приурочено к празднованию Дня традиционной музыки.

Целями являются сохранение, совершенствование и развитие традиционной музыки, пластов устно-профессиональной музыки в фольклоре и устной традиции в эпоху глобализации.