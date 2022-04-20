Правозащитники Казахстана предоставят кыргызстанцу, пострадавшему в РК, адвоката

Казахская Коалиция против пыток готова предоставить адвоката, который в Казахстане будет представлять интересы Чолпонбека Сыдыкова, задержанного и жестоко избитого во время январских событий в Алматы. Адвокат из РК также будет отслеживать, как проводится следствие по этому делу. Информацию 24.kg подтвердили в Коалиции против пыток в Кыргызстане.

В Кыргызстане интересы Чолпонбека Сыдыкова будет представлять адвокат от Коалиции против пыток. В правозащитной организации отметили, что на сегодня уже назначены комплексная судебно-психолого-психиатрическая и судебно-медицинская экспертизы, определен состав комиссии, не назначена только дата их проведения.

Кроме того, решен вопрос по поводу реабилитации Чолпонбека Сыдыкова.

«Реабилитационный центр для жертв пыток «Альтер-Эго» согласился работать с Чолпонбеком Сыдыковым. Их терапевт проведет осмотр с выездом на дом и назначит обследование после осмотра. По результатам обследования будет принято решение о лечении и реабилитации исходя из показаний», — уточнили в Коалиции против пыток.

Напомним, что кыргызстанца Чолпонбека Сыдыкова задержали во время январских событий в Алматы. Мужчина рассказал, что его избивали в РОВД города. Пострадавшего привезли в Бишкек и госпитализировали в БНИЦТиО в тяжелом состоянии — у него было множество травм и переломов. МИД направил ноту протеста казахской стороне.