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Общество
Сюжет: COVID-19

СOVID-19. Пункты вакцинации в торговых центрах в Бишкеке закрылись

Получить вакцину от COVID-19 в Бишкеке можно только в ЦСМ и Студенческой поликлинике, прививочные пункты в торговых центрах и на рынках закрылись. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По его данным, на сегодня в наличии есть вакцины Pfizer, Moderna и Sinopharm.

Отметим, что, согласно официальной статистике, на сегодня первой дозой в стране вакцинировано 1 миллион 516 тысяч 707 человек. Полный курс вакцинации прошли 1 миллион 263 тысячи 319 граждан. Бустерную дозу получили 185 тысяч 485 человек. В остатке имеется 1,19 миллиона доз вакцин.

Ранее сообщалось, что в рамках Национального плана по вакцинации против коронавируса 3,4 миллиона человек определены целевой группой, подлежащей вакцинации. В нее не включены дети до 18 лет и внешние трудовые мигранты. Однако в середине ноября Министерство здравоохранения приняло решение о вакцинации подростков 16-18 лет, беременных и кормящих женщин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231442/
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