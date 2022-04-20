СOVID-19. Пункты вакцинации в торговых центрах в Бишкеке закрылись

Получить вакцину от COVID-19 в Бишкеке можно только в ЦСМ и Студенческой поликлинике, прививочные пункты в торговых центрах и на рынках закрылись. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По его данным, на сегодня в наличии есть вакцины Pfizer, Moderna и Sinopharm.

Отметим, что, согласно официальной статистике, на сегодня первой дозой в стране вакцинировано 1 миллион 516 тысяч 707 человек. Полный курс вакцинации прошли 1 миллион 263 тысячи 319 граждан. Бустерную дозу получили 185 тысяч 485 человек. В остатке имеется 1,19 миллиона доз вакцин.

Ранее сообщалось, что в рамках Национального плана по вакцинации против коронавируса 3,4 миллиона человек определены целевой группой, подлежащей вакцинации. В нее не включены дети до 18 лет и внешние трудовые мигранты. Однако в середине ноября Министерство здравоохранения приняло решение о вакцинации подростков 16-18 лет, беременных и кормящих женщин.