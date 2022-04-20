Чарли Паркер, Джордж Гершвин, Луи Армстронг. В Бишкеке пройдет джазовый концерт

В Бишкеке на музыкальной площадке Art event 7 мая состоится концерт джазовой музыки от группы AYO JAZZ BAND.

Для вас прозвучат произведения таких композиторов, как Дюк Эллингтон, Джордж Гершвин, Луи Армстронг, Чарли Паркер, Антонио Карлос Жобим, Бронислав Капер, Жозеф Косма, Вернон Дюк, Ирвинг Берлин и многих других.

Цена билетов: 500-700 сомов. Для коллективов предусмотрена скидка.

Справки по телефонам: 0312660615, 0550219219, 0553046101.

AYO JAZZ BAND создан в 2002 году как коллаборация музыкантов, приносящих в группу разные идеи.

Группа в разное время была на гастролях в ближнем зарубежье, а также является участником фестивалей. Призер нескольких фестивалей в категориях «Лучшая аранжировка» и «Приз зрительских симпатий».

Состав участников:

Алижан Бабаджанов — преподаватель класса гитары и бас-гитары, самый опытный участник бэнда, участник джазовых фестивалей более 30 лет;

Виола Бабаджанова — преподаватель по классу фортепиано, пианистка, способная выступать практически во всех жанрах музыки, участник и номинант джазовых фестивалей;

Дмитрий Соседов — ударные инструменты. Один из самых востребованных музыкантов города сотрудничает с разными группами в качестве сессионного музыканта;

Денис Смоляков — играет на трубе во всех жанрах — от классической до рок-музыки, участник и номинант джазовых фестивалей;

Ольга Комкова — вокалистка с широкой палитрой звучания. Имеет опыт работы академического и джазового исполнения;

Азиз Гапаров — саксофонист, руководитель группы, номинант джазовых фестивалей.

24.kg является информационным партнером концерта.