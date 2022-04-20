В Кыргызстане появится реестр плавательных судов. Как в него попасть?

Министерство транспорта и коммуникаций предлагает учредить государственный реестр плавательных судов и определить порядок государственной регистрации в нем. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

В нем говорится, что государственная регистрация судов в реестре возможна только на основании заявления правообладателя и приложенных к нему документов. После внесения записи в реестр заявителю выдается судовое свидетельство или судовой билет.

Судно, зарегистрированное в реестре судов иностранного государства, чтобы иметь возможность ходить под флагом Кыргызстана, должно в течение месяца пройти регистрацию и попасть в Единый реестр.

Судно могут исключить из реестра, если собственником подано заявление, оно находится под арестом, конфисковано по решению суда или вышел срок эксплуатации.