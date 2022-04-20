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Общество

Бездомная неделю пролежала в коридоре городской клинической больницы Бишкека

Из-за отсутствия мест в палатах бездомная с тяжелым заболеванием была вынуждена неделю пролежать в коридоре Городской клинической больницы Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в благотворительном фонде «Фонтан жизни».

«Оксане 38 лет. Мы госпитализировали ее неделю назад в ГКБ № 1 из приюта «Коломто», куда ее доставили из Чуйской областной больницы. Всю неделю она пролежала в коридоре. Она очень слабая. У нее последняя стадия цирроза печени», — сообщили в фонде.

благотворительного фонда
Фото благотворительного фонда. Пациентка в коридоре ГКБ №1

Сотрудники фонда забрали девушку в хоспис, где она получит должный уход и заботу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231413/
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