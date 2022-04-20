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Общество

Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном: экспорт снизился, импорт вырос

Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном за январь-февраль 2022 года составил $126 миллионов, что на 6,8 процента выше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на министерство торговли и интеграции.

По его данным, экспорт из Казахстана в Кыргызстан за январь-февраль 2022 года составил 72,6 миллиона.

«Сокращение экспорта в Кыргызстан обосновывается снижением поставок природного газа — на 84,7 процента, или на $12 миллионов, экстрактов, эссенций, концентратов кофе, чая, заменителей кофе — на 91,4 процента, или на $3 миллиона, пшеницы — на 89,6 процента, или на $2 миллиона, овощей бобовых сушеных — на 100 процентов, или на $1,8 миллиона», — говорится в сообщении.

Основные товары экспорта из Казахстана в Кыргызстан: табачные изделия, каменный уголь, вода (включая минеральную и газированную), необработанное и полуобработанное золото, легковые автомобили, природный газ, замазки, шпатлевки, макаронные изделия.

Однако импорт в Казахстан из Кыргызстана за январь-февраль 2022 года вырос на 60 процентов и составил $53,7 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231409/
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