Ремонт дорог в Бишкеке. Улицу Туголбая Ата предложили заменить другой

Мэрия Бишкека предложила заменить отрезок улицы Туголбая Ата восточнее улицы Ибраимова в проекте реконструкции. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Улан Уезбаев.

Напомним, что ее планировали отремонтировать в рамках второй фазы реконструкции и ремонта дорог Бишкека. Под снос попадали более 15 капитальных объектов. Среди них жилые дома, сауна, гостиницы. У некоторых есть государственные акты о праве частной собственности.

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«Мы не имеем права трогать частную собственность. Мы имеем право только предложить выкупить. Если собственник согласен, проводим независимую оценку. Так сделали, например, на Фатьянова/Кулатова. Но жители не согласны с ценой. В таких случаях, мы обращаемся в суд. Если он решит, что цена недостаточная, то проводим повторную оценку. Такова процедура. Но если жители не хотят продавать, никто их обязать не может. Так случилось, например, на улице Льва Толстого. Владелец отказался продавать дом, и мы заузили улицу», — отметил он.

Улан Уезбаев добавил, что так как собственники на улице Туголбая Ата не согласны на выкуп, то мэрия предложила китайской стороне пересмотреть проект и отремонтировать другой отрезок. «Но пока не получили ответ», — отметил он.