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Общество
Сюжеты: Вырубка деревьев в Бишкеке, Ремонт дорог в Кыргызстане

Для безопасности пешеходов. Ответ мэрии о вырубке деревьев на улице Сыдыкова

В ходе реконструкции улицы Сыдыкова ширина дороги не изменится, но появятся с обеих сторон тротуары и ирригация. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Улан Уезбаев.

По его словам, эта улица включена во вторую фазу проекта реконструкции дороги в столице за счет китайского гранта в 2017 году. «Тогда мы изучили все улицы. Включить Сыдыкова решили по предложению акимиата и проведенному анализу. Улица находится в неудовлетворительном состоянии, она тупиковая от Уметалиева до Тимирязева», — отметил он.

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Улан Уезбаев добавил, что проведены экологическая и государственная экспертизы, проект одобрен всеми службами.

«Я понимаю, что жители недовольны вырубкой деревьев, но мы хотим, чтобы улицы в городе соответствовали всем стандартам. Для обеспечения безопасности пешеходов должны построить тротуары. Мы пересмотрели проект. Планировалось вырубить около 140 деревьев, в итоге убрали 50, из них 20 были в аварийном состоянии. Будет оплачена компенсация за вырубленные деревья и посажены новые», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231402/
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