13:42
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

Начальника управления школьного образования уволили. Он намерен судиться

Начальника управления школьного, внешкольного и дополнительного образования МОиН Марата Усеналиева уволили. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, его вынудили уйти с работы. «За то, что я против политики молодого руководства Минобразования пошел. Я поругался с первым замминистра, который структуру образования не знает. Сейчас я в реанимации. Как только выйду из больницы, обязательно буду судиться», — сказал Марат Усеналиев.

Напомним, что первым заместителем министра образования и науки является 35-летний Бактияр Орозов. Его назначили в феврале 2022 года.

В пресс-службе Минобразования комментировать ситуацию отказались.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231393/
просмотров: 10797
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Минобразования Кыргызстана не боится потерять должность
Малышей из малоимущих семей бьют в детсадах — депутат
Замглавы Минтруда Улан Чаначев, подозреваемый в присвоении денег, лишился поста
Нарушения в Центре экстренной медицины. Глава Минздрава против смены руководства
В Кыргызстане стартовал национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills
Внесены изменения в Указ Президента
Главой Госагентства по управлению госимуществом стал Алмазбек Примов
В администрации президента произошли кадровые перестановки
Президент назначил нового полпреда в Иссык-Кульской области
Федерация профсоюзов Кыргызстана избрала новое руководство
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
13:39
Госцентр обработки данных запустят в Кыргызстане в 2024 году Госцентр обработки данных запустят в Кыргызстане в 2024...
13:30
Вместо Матраимова и Ражабалиева. В двух округах пройдут выборы новых депутатов
13:22
Наркотики на сумму свыше 1 миллиона сомов изъяли у кыргызстанца при задержании
13:18
Цифровой кодекс может заработать в Кыргызстане уже в этом году
13:17
В ЖК требуют объявить выговор замминистра труда. Указывает на права депутатов