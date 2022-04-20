Начальника управления школьного образования уволили. Он намерен судиться

Начальника управления школьного, внешкольного и дополнительного образования МОиН Марата Усеналиева уволили. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, его вынудили уйти с работы. «За то, что я против политики молодого руководства Минобразования пошел. Я поругался с первым замминистра, который структуру образования не знает. Сейчас я в реанимации. Как только выйду из больницы, обязательно буду судиться», — сказал Марат Усеналиев.

Напомним, что первым заместителем министра образования и науки является 35-летний Бактияр Орозов. Его назначили в феврале 2022 года.

В пресс-службе Минобразования комментировать ситуацию отказались.