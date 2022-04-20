Завтра в западной части Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Запад-2» и на городских водопроводных сетях.

Холодной воды не будет завтра, 21 апреля, с 9.00 до 15.00 в районах, ограниченных:

рекой Ала-Арчой — линией железной дороги — проспектом Жибек Жолу — бульваром Молодой Гвардии;

бульваром Молодой Гвардии — линией железной дороги — улицей Фрунзе — проспектом Манаса;

проспектом Дэн Сяопина — рекой Ала-Арчой — улицами Боконбаева, Кулиева, Московской, Фучика и Казакова.

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.