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Общество

Завтра в западной части Бишкека не будет холодной воды

Завтра в западной части Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Запад-2» и на городских водопроводных сетях.

Холодной воды не будет завтра, 21 апреля, с 9.00 до 15.00 в районах, ограниченных:

  • рекой Ала-Арчой — линией железной дороги — проспектом Жибек Жолу — бульваром Молодой Гвардии;
  • бульваром Молодой Гвардии — линией железной дороги — улицей Фрунзе — проспектом Манаса;
  • проспектом Дэн Сяопина — рекой Ала-Арчой — улицами Боконбаева, Кулиева, Московской, Фучика и Казакова.

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231371/
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