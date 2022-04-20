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Общество

В Турции обсудили борьбу с террористической организацией ФЕТО в Кыргызстане

Глава МВД Улан Ниязбеков встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

МВД
Фото МВД. Глава МВД Улан Ниязбеков встретился в вице-президентом Турции Фуатом Октаем

Стороны обсудили пути дальнейшего укрепления экономического, политического и культурного сотрудничества между двумя странами. Затронули также тему подготовки к предстоящему заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Турцией и Кыргызстаном, которое состоится в 2022 году под председательством президентов двух стран.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с предотвращением деятельности сторонников террористической организации ФЕТО в Кыргызстане. Собеседники рассмотрели возможности для обмена опытом между силами безопасности Турции и Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231361/
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