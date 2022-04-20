Попытка объективного анализа. В КРСУ подготовили выпуск «Кыргызстановедение»

Пятый выпуск ежегодного издания «Труды Института постсоветских и межрегиональных исследований» под названием «Кыргызстановедение» издали в Кыргызско-Российском Славянском университете.

По данным пресс-службы вуза, выбор проблематики выпуска определился важностью изучения истории и современного политического, экономического, социального и культурного развития Кыргызстана для реализации научных и образовательных задач, которые стоят перед сотрудниками Института постсоветских и межрегиональных исследований Российского государственного гуманитарного университета.

«Проблематика выпуска охватывает широкий круг сюжетов истории и социальной и культурной жизни Кыргызстана. Среди них — сотрудничество российских и кыргызских предпринимателей на протяжении нескольких столетий и в наши дни, конституционно-правовое развитие и гражданское общество в современном Кыргызстане, Кыргызская Республика и международный диалог культур на пространстве Евразии, Кыргызско-Российский Славянский университет и его роль в научной и образовательной жизни современного Кыргызстана, повседневная жизнь кыргызского народа в творчестве Чингиза Айтматова, Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны, международные проекты Ассамблеи народа Казахстана на Иссык-Куле, коллекции по традиционной культуре кыргызов в собрании Петербургской кунсткамеры, правовые нормы в традиционном кыргызском обществе», — проинформировали в КРСУ.

Среди авторов пятого выпуска профессора Бекбосун Борубашов, Айгуль Бектанова, Анвар Бугазов и Аскар Джакишев, доценты Любовь Скреминская, Темирбек Нурматов и Назира Турсунбаева, старшие преподаватели Саламат Чогулдуров и Насиба Эшмурадова.

Цель серии «Труды Института постсоветских и межрегиональных исследований» — попытка объективного анализа прошлого и современного развития народов и стран постсоветского региона, с которыми Россию соединяют тесные историко-культурные связи.