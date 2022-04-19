Все ради престижа. Власти Кыргызстана решили сэкономить на спортсменах

Департаменту физической культуры и спорта приостановили финансирование на проведение соревнований и командирование спортсменов. Соответствующий документ на своей странице Facebook опубликовал активист Атай Бейшенбек.

«В связи с ограниченностью бюджетных средств, связанной с повышением заработной платы, необходимо приостановить проведение спортивно-массовых мероприятий, а также командирование спортсменов за счет республиканского бюджета до 1 июня этого года за исключением письменного разрешения центрального аппарата», — говорится в документе.

Фото Атая Бейшенбека

Распоряжение подписал директор Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Шабданбаев.

Отметим, ранее участие 23 спортсменов в чемпионате Азии, который сейчас проходит в Монголии, было под угрозой срыва. Чиновники Министерства финансов вовремя не переводили средства на покупку авиабилетов.

Однако после публикации проблемы в СМИ, деньги все же были переведены.

Сегодня два наших борца Акжол Махмудов и Тынар Шаршенбеков завоевали золото на чемпионате.