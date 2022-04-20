В Бишкеке 20 апреля облачно, дожди. Температура воздуха ожидается +21 градус. День увеличился до 13 часов 35 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.54. Полный календарь Орозо-2022 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в календаре.

Отключение газа, света, воды

13.00-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Босого, 20, 28, 32), «Дордой», отрезки улиц Осмонкула, Жибек Жолу, Никитина, переулок Речной;

9.30-18.00 — улица Алма-Атинская, 392;

9.00-16.00 — жилмассив «Келечек» (улица Келечек, 14, переулок Дорожный);

9.30-17.00 — переулки Уфимский, Гвардейский;

11.00-17.00 — село Орто-Сай (улица Лесхозная), улица Байтика Баатыра;

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 1, 2/1, 2/2, 10, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Термечикова), улицы Толстого, Фрунзе, Эркиндик, Ломоносова, Тыныстанова, Жумабека, Жибек Жолу, Иваницына, Баетова, Раззакова, Токтоналиева, 6б, 6в, село Пригородное (улица Юбилейная).

Газа не будет с 18 по 22 апреля:

в районе, ограниченном улицами Толстого, Горького, Жукеева-Пудовкина, Ибраимова, Байтика Баатыра, а также в ОсОО «Автомаш Радиатор», ОсОО «Алькони» на улице Матросова, 1а, ОсОО «Санкейп» на Матросова, 1в, ОсОО «Байтур» на Жукеева-Пудовкина, 41.

У кого намечается той

Бактыбек Абдиев

Родился 20 апреля 1970 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Абсаттар Сыргабаев

Родился 20 апреля 1976 года. Полномочный представитель президента КР в Джалал-Абадской области.

Тилек Айталиев

Родился 20 апреля 1989 года. Заместитель министра энергетики и промышленности КР.

Памятные даты

Вступил в силу Договор о коллективной безопасности стран СНГ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых страны-участницы отдают политическим средствам».

Начало ОДКБ положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (РУз) главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В 1993-м к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации. На момент вступления договора в силу в 1994 году ОДКБ насчитывала девять членов. Сейчас их шесть.

Люди, которые меняли мир

Умер военнослужащий Чынтемир Осмонов

Советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, наводчик миномета 44-го гвардейского стрелкового полка родился 5 мая 1923 года в селе Курбу Иссык-Кульской области. В сентябре 1942-го призван в Красную армию Тюпским райвоенкоматом. С марта 1943 года в действующей армии. В 1947-м демобилизован.

В 1990 году имя героя войны присвоено восьмилетней школе села Курбу Ак-Суйского района.

Скончался 20 апреля 1987-го.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Куда сходить

Культура

на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда.

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