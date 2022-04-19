«Социальные паспорта» малоимущих семей переведут в цифровой формат. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, сегодня Всемирная продовольственная программа ООН передала ведомству и Государственному агентству по делам государственной службы и местного самоуправления офисное оборудования для поддержки процесса цифровизации системы социальной защиты населения.

«Оборудование будет использоваться в 74 айыльных округах и территориальных подразделениях Минтруда для создания цифровой базы данных уязвимых малообеспеченных семей. Это, в свою очередь, повысит эффективность, безопасность данных, а также позволит улучшить адресность, отслеживание, анализ и мониторинг малообеспеченных семей. Кроме того, цифровая система социального паспорта будет интегрирована в государственную информационную систему «Тундук» для обеспечения эффективного обмена информацией и своевременного обновления данных», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в настоящее время реестр «Социальный паспорт» (индивидуальные профили малоимущих домохозяйств) ведется на бумаге, что ограничивает его использование и общий анализ данных о бенефициарах.

Заместитель странового директора ВПП ООН в Кыргызской Республике Хильке Дэвид отметила, что программа руководствуется принципами «не оставить никого без помощи», особенно семьи с низким уровнем дохода, которые борются за восстановление после социально-экономических потрясений. «Благодаря переводу социальных паспортов в цифровой формат малоимущие семьи смогут зарегистрироваться в государственной базе данных и получать определенные льготы через медицинские и образовательные учреждения, а правительство улучшит адресность и создаст единую базу данных малоимущих семей», — сказала она.