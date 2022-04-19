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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Избиение ребенка в Сокулуке. Бабушка мальчика рассказала подробности дела

Следствие по делу об избиении двухлетнего Егора не указало все факты в обвинительном акте. Об этом журналистам сообщила бабушка пострадавшего Наталья Ядгарова.

По ее словам, следователи указали, что ребенку нанесены лишь легкие телесные повреждения, тогда как двухлетний ребенок чуть не умер в больнице. Кроме того, следователи не упомянули о телесных повреждениях, которые получил отец ребенка Николай Кемалидинов.

«На очную ставку Алена Чумакова, супруга Александра Самаркина и два адвоката приезжали вместе. Когда шло следствие, мама мальчика также уезжала на неопределенное время с супругой Самаркина. Она постоянно меняет свои показания. Сейчас она перекладывает всю вину на отца ребенка. У моего сына было пулевое ранение, но эксперты не нашли место, куда попала пуля. Не выяснили, откуда у ребенка черепно-мозговая травма», — сказала Наталья Ядгарова.

Опекун пострадавшего ребенка рассказала, что все свидетели говорят заученные фразы.

Напомним, что 3 февраля в Сокулукскую территориальную больницу с побоями поступил двухлетний ребенок. На его теле зафиксированы гематомы. По факту истязания мальчика возбуждено уголовное дело. По подозрению в жестоком избиении ребенка милиция задержала 34-летнего Александра Самаркина. В аппарате акыйкатчи заявили, что подозреваемый постоянно избивал малыша и его отца и неоднократно стрелял из пневматической винтовки по ногам последнего. Причиной издевательств со стороны работодателя стал долг.

Директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова сообщила, что у малыша и его сестры нет никаких документов.

Мать и отца ребенка ограничили в родительских правах на время следствия, детей передали под временную опеку бабушке (матери отца).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231324/
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