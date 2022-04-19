Получать результаты анализов из гослабораторий можно онлайн. Но пока не из всех

Кыргызстанцы смогут получать результаты анализов из гослабораторий онлайн. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

В ведомстве напомнили, что в рамках программы «Санарип MED» и утвержденной Целевой модели развития цифрового здравоохранения ранее разработана и внедряется интегрированная информационная система ILab.

К ней уже подключено 43 лаборатории. Граждане могут получить онлайн доступ к своим результатам лабораторных исследований. Для этого необходимо перейти по ссылке, выбрать «Результаты анализов», указать ПИН, серию и номер паспорта, после чего система даст доступ для скачивания результата лабораторного исследования в pdf-формате, защищенного QR-кодом.