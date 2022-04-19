Получать результаты анализов из гослабораторий можно онлайн. Но пока не из всех

Кыргызстанцы смогут получать результаты анализов из гослабораторий онлайн. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.
В ведомстве напомнили, что в рамках программы «Санарип MED» и утвержденной Целевой модели развития цифрового здравоохранения ранее разработана и внедряется интегрированная информационная система ILab.
К ней уже подключено 43 лаборатории. Граждане могут получить онлайн доступ к своим результатам лабораторных исследований. Для этого необходимо перейти по ссылке, выбрать «Результаты анализов», указать ПИН, серию и номер паспорта, после чего система даст доступ для скачивания результата лабораторного исследования в pdf-формате, защищенного QR-кодом.
Список лабораторий, где можно получить анализы онлайн:
- департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- центры профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Баткена, Джалал-Абада, Нарына, Сокулука;
- межрайонные центры профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора: Иссык-Атинский, Каракольский, Таласский, Иссык-Кульский, Джети-Огузский;
- Железнодорожная больница (Бишкек);
- Клинико-диагностическая лаборатория Национального госпиталя (Бишкек);
- Поликлиника студентов (Бишкек);
- Республиканский центр «СПИД»;
- Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций;
- Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- центры семейной медицины № 1-18 Бишкека;
- центры общеврачебной практики Сокулука и Сулюкты;
- Жайылский отдел Сокулукского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- Каракольское противочумное отделение;
- Ошский городской центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- Ошское противочумное отделение;
- Ак-Суйский отдел Каракольского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- Тонский районный центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- Тюпский отдел Каракольского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.