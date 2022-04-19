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Общество

Получать результаты анализов из гослабораторий можно онлайн. Но пока не из всех

Кыргызстанцы смогут получать результаты анализов из гослабораторий онлайн. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

В ведомстве напомнили, что в рамках программы «Санарип MED» и утвержденной Целевой модели развития цифрового здравоохранения ранее разработана и внедряется интегрированная информационная система ILab.

К ней уже подключено 43 лаборатории. Граждане могут получить онлайн доступ к своим результатам лабораторных исследований. Для этого необходимо перейти по ссылке, выбрать «Результаты анализов», указать ПИН, серию и номер паспорта, после чего система даст доступ для скачивания результата лабораторного исследования в pdf-формате, защищенного QR-кодом.

Список лабораторий, где можно получить анализы онлайн:

  • департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
  • центры профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Баткена, Джалал-Абада, Нарына, Сокулука;
  • межрайонные центры профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора: Иссык-Атинский, Каракольский, Таласский, Иссык-Кульский, Джети-Огузский;
  • Железнодорожная больница (Бишкек);
  • Клинико-диагностическая лаборатория Национального госпиталя (Бишкек);
  • Поликлиника студентов (Бишкек);
  • Республиканский центр «СПИД»;
  • Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций;
  • Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
  • центры семейной медицины № 1-18 Бишкека;
  • центры общеврачебной практики Сокулука и Сулюкты;
  • Жайылский отдел Сокулукского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
  • Каракольское противочумное отделение;
  • Ошский городской центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
  • Ошское противочумное отделение;
  • Ак-Суйский отдел Каракольского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
  • Тонский районный центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
  • Тюпский отдел Каракольского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231316/
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