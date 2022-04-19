20 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

13.00-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Босого, 20, 28, 32), «Дордой», отрезки улиц Осмонкула, Жибек Жолу, Никитина, переулок Речной;

9.30-18.00 — улица Алма-Атинская, 392;

9.00-16.00 — жилмассив «Келечек» (улица Келечек, 14, переулок Дорожный);

9.30-17.00 — переулки Уфимский, Гвардейский;

11.00-17.00 — село Орто-Сай (улица Лесхозная), улица Байтика Баатыра;

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 1, 2/1, 2/2, 10, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Термечикова), улицы Толстого, Фрунзе, Эркиндик, Ломоносова, Тыныстанова, Жумабека, Жибек Жолу, Иваницына, Баетова, Раззакова, Токтоналиева, 6б, 6в, село Пригородное (улица Юбилейная).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Гагарина, Алма-Атинская, Некрасова, Полевая, Панфилова, Первомайская, Пионерская, Маяковского, Заводская, тупик Заводской), Берлик (улица Жумалы), Васильевка (улицы Айбаш, Солто-Ата, Верхняя, Набережная, Комсомольская, Октябрьская, Юбилейная, Восточная, Фрунзе, Школьная, переулки Больничный, Почтовый, Клубный, контур № 578, 569, 554), Пригородное (улицы Новая, Юбилейная, Гагарина, Островского, Горького, Жаштык, МТФ, Ынтымак, Эркиндик, жилмассив «Умут»), Ленинское (улицы Мостовая, Набережная, Проектируемая, Речная, Подгорная, Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская, тупик Алма-Атинский, ПМК-3), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Строительная, переулок Чуйский, жилмассив «16 га»), Кой-Таш, Арашан (улицы Полевая, Акматова);

Сокулукский РЭС

10.00-17.00 — села Национальное (улицы Ключевая 1, Новая, Московская, Садовая), Панфилова (улица Линейная), Сокулук (улица Кайназаровой);

9.00-17.00 — села Нижнечуйское (улицы Фрунзе, Чуйская, Киевская, Саратовская, Токтогула, Джамбульская, Тельмана, Дачная, Зеленая, переулок Зеленый), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Бейшеналиевой, Ворошилова, Комсомольская, Школьная, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Жакшылык, Жаштык, Айтматова, Ыйман);

9.30-17.00 — поселок Северный (улицы Заводская, 50 лет Октября, Садовая, Советская, Степная), село Асылбаш (улицы Шамши, Кашка-Суу, Жаны-Турмуш, Бира);

8.30-17.00 — села Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская, Восточная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Горького), Александровка (улицы Крупская, Чапаева);

9.00-18.00 — села Ак-Суу (улица Гоголя);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Первомайская, Октябрьская, Советская, Ленина, Чапаева, Комсомольская, Алишера Навои, переулки Школьный, Кузнечный);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Арал, Айдарбек, Ак-Башат, Сосновка (улица Прогресс), город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, 8 Марта, Матросова, Заводская, переулок Садовый);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (2-й микрорайон, 4-6, 9, 32, улицы Лермонтова, Чекирова, Толстого, Суворова, Боконбаева, Цемзаводская, Западная, Ленина, Чапаева), села Люксембург, Первомайское, Бирдик (улицы Аламанова, Юбилейная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Строительная, Озерная, Токтогула, Ленина), Кызыл-Арык (улица Чыгыш);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 11, 14, улицы Северная, Советская);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Кемин (улицы Западная), села Чым-Коргон (улицы Суранчиева), Бейшеке (улицы Южная), Кызыл-Октябрь (улицы Школьная), Торт-Куль.

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область