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Общество

20 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

1
Бишкек
  • 13.00-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Босого, 20, 28, 32), «Дордой», отрезки улиц Осмонкула, Жибек Жолу, Никитина, переулок Речной;
  • 9.30-18.00 — улица Алма-Атинская, 392;
  • 9.00-16.00 — жилмассив «Келечек» (улица Келечек, 14, переулок Дорожный);
  • 9.30-17.00 — переулки Уфимский, Гвардейский;
  • 11.00-17.00 — село Орто-Сай (улица Лесхозная), улица Байтика Баатыра;
  • 9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 1, 2/1, 2/2, 10, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Термечикова), улицы Толстого, Фрунзе, Эркиндик, Ломоносова, Тыныстанова, Жумабека, Жибек Жолу, Иваницына, Баетова, Раззакова, Токтоналиева, 6б, 6в, село Пригородное (улица Юбилейная).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Гагарина, Алма-Атинская, Некрасова, Полевая, Панфилова, Первомайская, Пионерская, Маяковского, Заводская, тупик Заводской), Берлик (улица Жумалы), Васильевка (улицы Айбаш, Солто-Ата, Верхняя, Набережная, Комсомольская, Октябрьская, Юбилейная, Восточная, Фрунзе, Школьная, переулки Больничный, Почтовый, Клубный, контур № 578, 569, 554), Пригородное (улицы Новая, Юбилейная, Гагарина, Островского, Горького, Жаштык, МТФ, Ынтымак, Эркиндик, жилмассив «Умут»), Ленинское (улицы Мостовая, Набережная, Проектируемая, Речная, Подгорная, Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская, тупик Алма-Атинский, ПМК-3), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Строительная, переулок Чуйский, жилмассив «16 га»), Кой-Таш, Арашан (улицы Полевая, Акматова);

Сокулукский РЭС

  • 10.00-17.00 — села Национальное (улицы Ключевая 1, Новая, Московская, Садовая), Панфилова (улица Линейная), Сокулук (улица Кайназаровой);
  • 9.00-17.00 — села Нижнечуйское (улицы Фрунзе, Чуйская, Киевская, Саратовская, Токтогула, Джамбульская, Тельмана, Дачная, Зеленая, переулок Зеленый), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Бейшеналиевой, Ворошилова, Комсомольская, Школьная, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Жакшылык, Жаштык, Айтматова, Ыйман);
  • 9.30-17.00 — поселок Северный (улицы Заводская, 50 лет Октября, Садовая, Советская, Степная), село Асылбаш (улицы Шамши, Кашка-Суу, Жаны-Турмуш, Бира);
  • 8.30-17.00 — села Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская, Восточная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Горького), Александровка (улицы Крупская, Чапаева);
  • 9.00-18.00 — села Ак-Суу (улица Гоголя);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Первомайская, Октябрьская, Советская, Ленина, Чапаева, Комсомольская, Алишера Навои, переулки Школьный, Кузнечный);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Арал, Айдарбек, Ак-Башат, Сосновка (улица Прогресс), город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, 8 Марта, Матросова, Заводская, переулок Садовый);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — город Кант (2-й микрорайон, 4-6, 9, 32, улицы Лермонтова, Чекирова, Толстого, Суворова, Боконбаева, Цемзаводская, Западная, Ленина, Чапаева), села Люксембург, Первомайское, Бирдик (улицы Аламанова, Юбилейная);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Строительная, Озерная, Токтогула, Ленина), Кызыл-Арык (улица Чыгыш);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 11, 14, улицы Северная, Советская);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кемин (улицы Западная), села Чым-Коргон (улицы Суранчиева), Бейшеке (улицы Южная), Кызыл-Октябрь (улицы Школьная), Торт-Куль.
3
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Мичурина, Комсомольская, Молодежная, Джантошева, Третьякевича, Масалиева, Пролетарская, Октябрьская, Жамансариева, Айни, Алыбакова, Московская, Коенкозова, Калинина, Гагарина, Асаналиева, Орозова, Карасаева, Джержинского, Королькова, Жусаева, Токтогула, Асаналиева, Туманова, Кирова, Туркестанская, Ленина, Салиевой, Абдрахманова, Гебзе, Эшенова, Кутманалиева), села Шалбаа, Ан-Остон;
  • 5.00-10.00 — села Тамга, Тосор, Барскоон, Ак-Терек, Джаргылчак, Джениш;
  • 10.00-15.00 — села Тамга, Тосор;
  • 14.00-19.00 — села Саруу, Дархан, Кызыл-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Оргочор, Светлая Поляна, Тилекмат, Джеты-Огуз, Кабак, Чырак, Ырдык, Мундуз, Ак-Добо;
  • 8.00-16.00 — села Темир-Канат, Кок-Сай, Жер-Уй, Конур-Олон, Тогуз-Булак, Кол-Тор;
  • 9.00-18.00 — села Сары-Камыш, Кереге-Таш, Теплоключенка.
4
Таласская область
  • 9.00-17.00 — город Талас (улицы Омурбекова, Крупская, Манаса, район «Кара-Добо»), села Кызыл-Октябрь, Боо-Терек, Чон-Капка, Кызыл-Жылдыз;
  • 9.30-17.00 — села Балбал, Уч-Эмчек;
  • 9.30-13.00 — село Кен-Арал;
  • 10.00-17.00 — села Кызыл-Адыр, Кайнар, Аманбаево.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231304/
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