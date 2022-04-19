Все ради престижа. Что власти не покажут гостям Кыргызстана

Сегодня пресс-секретарь Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев вновь выступил с комментарием по поводу строительства нового здания администрации президента на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль».

По словам чиновника, эти дискуссии в большинстве случаев сводятся к тому, что было бы лучше направить средства на строительство школ, больниц или других социальных объектов.

Он написал, что «понимает желание отдельных лиц «сыграть» на этой теме, отводя внимание общественности в другую сторону». И привел сумму, которая в этом году выделена на социальную сферу, в том числе на здравоохранение и образование.

«Школы, больницы, социальные объекты как строились, так и будут строиться. Социальная сфера всегда будет оставаться одним из главных приоритетов государственной политики. По мере того, как государственная машина продолжит наращивать отечественную экономику, в стране будет строиться еще больше подобных объектов», — утверждает Эрбол Султанбаев.

Однако большинство объектов образования, здравоохранения и культуры находится в плачевном состоянии, многие школы аварийные. В них опасно находиться, а дети вынуждены по несколько часов сидеть за партами. Редакция 24.kg решила напомнить, как на самом деле обстоят дела с соцобъектами в республике.

Например, в Узгенском районе Ошской области разрушается недавно построенный новый корпус родильного отделения райбольницы. На кадрах видны глубокие трещины на стенах, потолках и полу.

Отметим, новый корпус родильного отделения районной больницы открыли в ноябре 2020 года. Строительство объекта начали в декабре 2019-го при спонсорской поддержке общественного объединения «Ас-Сафа», финансируемого Кувейтом.

Аналогичная ситуация и со спортивным комплексом «Урожай» в селе Беловодском, он разрушается на глазах.

«Здание построено еще в советское время. Здесь начинали свой путь в большой спорт будущие чемпионы мира по боксу — братья Кличко. Сейчас объект находится на балансе государства. Рушится на глазах», — писалиочевидцы.

Не лучше ситуация и со школой имени Чолушева в селе Первомайском Бакай-Атинского района, где учились спортсменки — гордость Кыргызстана Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы. Один только туалет навевает ужас.

В рамках дата-исследования «Трещина» команда магистрантов АУЦА подготовила серию материалов о школах в Кыргызстане. Картина ужасающая: большинство зданий, где учатся дети, нуждаются в капитальном ремонте.

Каждая десятая школа в стране аварийная и не подлежит использованию. Но там продолжают грызть гранит науки маленькие кыргызстанцы.

И такая ситуация не только в регионах, но и в столице. Родители учеников школы № 1 в микрорайоне «Аламедин-1» тоже решили обратиться в СМИ и попросили соответствующие органы посмотреть на состояние классов.

«Это класс кыргызского языка, он выглядит словно после войны. Каждый месяц платим взносы, куда идут деньги? Если потолок рухнет, детей просто придавит. Уже не знаем, куда обращаться, боимся за жизнь детей», — говорится в публикации в Instagram.

Другие социальные и культурные объекты в городе тоже разрушаются. Но реставрировать их ради престижа власти не собираются.

В Бишкеке продолжает разрушаться дом, в котором жил и работал художник Гапар Айтиев. Здание, напомним, расположено по улице Боконбаева, почти в самом центре Бишкека.

«Каждый раз, проходя мимо, испытываю чувство стыда за то, как у нас относятся к собственной истории и культуре. В прессе писали, что в таком состоянии дом оказался из-за спора наследников. Но неужели мэрия допустит, чтобы с карты города пропал очередной исторический объект? Неужели нельзя решить этот вопрос, восстановить дом, открыть в нем галерею или музей?» — писал горожанин в редакцию.

В плачевном состоянии находится и музыкальная школа № 9 в столице, одноэтажное здание требует ремонта. «Это просто преступное отношение руководства муниципалитета к детям», — отмечают очевидцы.

Помещение, где сейчас располагается школа, построено почти столетие назад, в 1925 году. Оно тесное, неудобное и ветхое. Площадь школы составляет всего 261 квадратный метр. В ней крохотные кабинеты, темные коридоры и нет ни концертного, ни хореографического залов.

Существуют также проблемы с отоплением школ зимой. Допустим, на это в январе жаловались родители учеников Нижне-Аларчинской школы Аламединского района.

Фото читателя 24.kg. Градусник показывает +15 градусов по Цельсию

«Температура в учебных кабинетах — 10-15 градусов. Дети сидят на уроках в куртках. Родители поднимали этот вопрос на собрании еще неделю назад. Вчера дети пришли в холодные кабинеты, градусники показывали 10 градусов. Ребята и учителя болеют», — сказали они.

Немало аварийных школ в Чуйской области. Одну из них в Кара-Балте хотели отремонтировать волонтеры, но местные чиновники им отказали.

«К сожалению, после долгого молчания нам наконец-то пришел официальный ответ от органов местной власти. Нашей инициативе отказали, сославшись на то, что ремонт школы планируется сделать за счет бюджета. Только когда это сделают, совершенно не ясно. Когда-то в будущем... Опасаемся, что разрушающееся на глазах здание до этого светлого будущего просто не доживет», — заявилодин из инициаторов проекта.

Шокирует состояние некоторых палат Республиканского диагностического центра. Вокруг обшарпанные стены и пол, потолки с разводами и паутиной. Душевых комнат здесь вообще нет.

А вот состояние общеобразовательных организаций в регионах Кыргызстана...

Жалоб на социальные объекты в стране не перечесть. Это лишь малая часть того, о чем открыто говорят очевидцы. Но сколько объектов продолжает разрушаться и прогнивать, точно сказать невозможно, счет может идти на тысячи.

Это не первый раз, когда пресс-секретарь президента высказался по строительству нового «Белого дома». Ранее он заявил, что это вопрос престижа. «Посещая зарубежные государства, мы всегда с восхищением наблюдаем за их административными комплексами, архитектурой», — заметил он.

По больницам, школам и другим соцобъектам чиновники, видимо, не гуляют, иначе тоже заметили бы разительные отличия.