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Общество

В Кыргызстане хотят отменить обязательную электронную подпись в чипе ID

Чиновники Министерства цифрового развития предлагают поправки в Закон «Об идентификационной карте — паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта)». Документ с изменениями представлен на общественное обсуждение.

В действующей редакции имеется обязательная норма, что в чипе ID-карты должна быть электронная подпись получателя. В противном случае он паспорт не получит.

Разработчики предлагают убрать этот пункт и прописать: электронная подпись может ставиться по желанию. Требовать ее сотрудник ЦОН не должен. Это право гражданина, а не обязанность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231272/
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