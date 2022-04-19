Россия и Кыргызстан обсудили идею создания биолаборатории. КР выступила против

Министерства здравоохранения Кыргызстана и России на XXIII заседании Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству договорились развивать взаимодействие в области здравоохранения. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, встреча состоялась 14 апреля в Москве под председательством первого заместителя главы кабинета министров Арзыбека Кожошева и заместителя главы правительства РФ Алексея Оверчука с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями относительно создания на территории Кыргызстана биологической лаборатории BSL3. Кыргызская Республика высказалась против реализации данного проекта.

Кроме того, участники обсудили проведение совместных консультаций специалистов фондов обязательного медицинского страхования по вопросу организации медпомощи неработающим членам семьи трудящихся-мигрантов за счет средств ОМС, а также вакцинации.

Стороны также решили продолжить наращивать взаимодействие по вопросам совместного изучения, профилактики и реагирования на инфекционные болезни в рамках российских инициатив по содействию международному развитию.

Напомним, в 2010 году на территории Ботанического сада в Бишкеке канадские инвесторы намеревались построить биолабораторию, однако ряд НПО и граждане выступили против этой инициативы. В итоге канадские инвесторы отказались от идеи.